Dronă prăbușită în județul Suceava, la 20 de km de granița cu Ucraina

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de către echipa de specialiști deplasată la fața locului, s-a stabilit că drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic”, anunță IPJ Suceava.

Știre inițială: O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită de o localnică pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuti, informează IPJ Suceava. Nu a fost comunicat public dacă este vorba despre o dronă militară și nici care ar fi proveniența dronei.

„Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă, pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuti fiind identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări letrice vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la cca. 20 km de granița cu Republica Ucraina.

S-a procedat de urgență la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes.

Au fost informate structurile specializate ale statului, verificările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, urmând a se stabili circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune măsurile conforme, în funcție de constatările efectuate în teren și protocoalele incidente specifice.

FOTO: G4Media.