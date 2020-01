Frații Sebi Cristinel, Emilian și Vasile Vicol din Piatra Neamț, porecliți „florari” fiindcă au un magazin de profil, împreună cu alți patru tineri au fost condamnați pentru constituire de grup infracțional organizat și vânzare de cannabis și etnobotanice. Cea mai mare pedeapsă a primit-o Sebi Cristinel Vicol, considerat a fi cel care a pus la punct rețeaua și căruia Tribunalul Neamț i-a dat 2 ani și 8 luni de închisoare, plus 1.800 lei amendă penală. Frații lui au fiecare câte 1 an și 9 luni de închisoare, dar Vasile Vicol se bucură de suspendarea executării pentru o perioadă de 2 ani cât va fi sub supraveghere. Timp în care va trebui să facă 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Dumbrava Roșie sau la Primăria Săvinești.

Bogdan Ilie Gabor (Iași) a primit o pedeapsă de 2 ani și 4 luni cu executare, dar mai are o condamnare cu suspendare condiționată de 1 an și 3 luni care se adaugă, astfel că va executa 3 ani și 7 luni de închisoare. Condamnări de 1 an și 9 luni de închisoare, cu suspendare pe timp de doi ani, au primit și Robert Ionel Dura și Radu Andrei Iacob, care vor avea de făcut și 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Dumbrava Roșie sau Primăria Piatra Neamț. Nu în ultimul rând, Vasile Bogdan Dudău are de executat 2 ani și 5 luni de închisoare fiindcă, pe lângă droguri, anchetatorii i-au găsit acasă mai multe cartușe cu glonț.

În sentința pronunțată de Tribunalul Neamț la finele anului trecut mai sunt stabilite sumele pe care fiecare trebuie să le achite statului drept cheltuieli judiciare: Sebi Vicol 5.500 lei, Vasile Bogdan Dudău 7.000 lei și restul câte 3.500 lei. Cum, însă, procesul s-a încheiat abia în primă instanță, este de așteptat ca inculpații să atace decizia de la Neamț și cauza să ajungă la judecătorii Curții de Apel Bacău. Gruparea a fost destrămată la finele lunii februarie 2019, când polițiștii și procurorii DIICOT Neamț i-au prins în flagrant pe doi dintre tineri în timp ce voiau să vândă 70 grame de cannabis, în Piatra Neamț. Au urmat percheziții acasă la suspecții ce erau în atenția anchetatorilor de ceva vreme, ocazie cu care au fost găsite și confiscate sume de bani, cartușele, 1 kg de cannabis, aur. Toți cei șapte condamnați se află în arest la domiciliu. (C.I.)