Drifturile, numai necazuri i-au adus unui șofer din Roman. Cascadoriile au dus la întocmirea unui dosar penal

În timp ce membrii unei patrule de poliție din cadrul Biroului de Ordine Publică Roman se aflau, pe 10 septembrie, în jurul orei 22.45, pe Artera de Vest a municipiului menționat, au observat în parcarea unui supermarket, un autoturism care efectua derapaje controlate, așa-zisele drifturi.

Oamenii legii au oprit autoturismul, constatând că la volan era un bărbat, de 31 de ani, din Roman. Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind condus la Spitalul Municipal de Urgență, în vederea recoltării probelor biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

„În prezenta personalului medical, bărbatul a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, a transmis Poliția Neamț.

Driftul este o manevră în care șoferul pierde intenționat aderența roților din spate, menținând autovehiculul într-un derapaj controlat în timp ce face viraje. Mașina rulează lateral, cu roțile din față îndreptate în direcția opusă virajului (contraviraj). Există și competiții oficiale de drifting unde se punctează unghiul de derapaj, viteza și spectaculozitatea.

Dan Sofronia