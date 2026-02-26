SOCIALACTUALITATE

DRDP supraveghează drumurile naționale din regiunea Moldovei

de Croitoru Angela

Ninsoarea de peste noapte, 25 spre 26 februarie 2026, i-a scos pe drumarii de la Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, în patrulare pe drumurile naționale.

În total, pe cele șase secții ale Drumurilor Naționale din județele regiunii din nord- estul țării au acționat 154 de auto utilaje, care au răspândit 834 de tone de material antiderapant, în principal sare.

Imagini surprinse pe DN12C la Tașca în noaptea de 25 spre 26 februarie

“În județul Neamț, Secția Drumuri Naționale Piatra Neamț a patrulat cu 36 auto utilaje și 228 t de antiderapant. Nu sunt probleme deosebite de semnalat pe drumurile naționale din regiune. În acest moment, carosabilul este umed cu zăpadă frământată spre acostament având o grosime de 0-1 cm în județele Neamț și Botoșani”, a precizat Dan Hațegan, purtătorul de cuvânt al DRDP Iași.

Imagini: DRDP Iași

