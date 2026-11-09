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Dragoș Benea, vicepreședinte PSD anunță că localitățile sub 3.000 de locuitori se vor comasa. Peste 200 de localități în regiunea de Nord Est ar putea fi afectate

De către
Vlad Bălănescu
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Dragoș Benea, vicepreședinte PSD anunță că localitățile sub 3.000 de locuitori se vor comasa. Peste 200 de localități în regiunea de Nord Est ar putea fi afectate

PSD pare că renunță la ideea de „comasare voluntară”. O spune chiar vicepreședintele partidului și persoana desemnată responsabil pentru reforma teritorială. Declarația a venit după ședința partidului de astăzi, 9 noiembrie.

El a anunțat că social democrații au în vedere mai multe scenarii, unul dintre ele constând în comasarea tuturor comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori. De asemenea, orașele mici, care au scăzut sub pragul legal de 10.000 de locuitori, ar urma să fie comasate sau retrogradate la statutul de comună.

Dragoș Benea s-a delimitat de proiectul de comasare voluntară înaintat de Ministerul Dezvoltării și a declarat că guvernul condus de Luca Niculescu ar trebui să își asume răspunderea în fața Parlamentului pe proiectul propus de PSD.

Aș vrea să ne raportăm la populația rezidentă de la INS din ultimul an, nu pe datele recensământului”, a spus Benea.

Situația în Regiunea de Nord Est: 212 localități ar putea fi afectate

Dacă luăm în considerare datele recensământului din 2021, peste 200 de localități din regiunea de Nord Est a țării ar putea fi comasate:

  • În Bacău: 27;
  • În Botoșani: 30;
  • În Iași: 27;
  • În Neamț: 34;
  • În Suceava: 41;
  • În Vaslui: 53.
BACĂUARDEOANI2093
BACĂUBEREȘTI-BISTRIȚA2175
BACĂUBOGDĂNEȘTI2399
BACĂUCOLONEȘTI2015
BACĂUDĂMIENEȘTI1614
BACĂUDEALU MORII2549
BACĂUFILIPENI2132
BACĂUGĂICEANA2467
BACĂUHURUIEȘTI2029
BACĂUITEȘTI1374
BACĂUIZVORU BERHECIULUI1606
BACĂULIPOVA2853
BACĂUMOTOȘENI2905
BACĂUNEGRI2516
BACĂUODOBEȘTI2295
BACĂUONCEȘTI1406
BACĂUPLOPANA2837
BACĂUPRĂJEȘTI2132
BACĂUROȘIORI2006
BACĂUSĂRATA2257
BACĂUSCORȚENI2469
BACĂUSECUIENI2098
BACĂUSTRUGARI2307
BACĂUTAMAȘI2885
BACĂUTĂTĂRĂȘTI1857
BACĂUTRAIAN2512
BACĂUVULTURENI1552
BOTOȘANIADĂȘENI1328
BOTOȘANIBLÂNDEȘTI1640
BOTOȘANIBRĂEȘTI1868
BOTOȘANIBROSCĂUȚI2915
BOTOȘANICÂNDEȘTI1920
BOTOȘANICONCEȘTI1780
BOTOȘANICORDĂRENI1887
BOTOȘANICORLĂTENI1736
BOTOȘANIDIMĂCHENI1338
BOTOȘANIDOBÂRCENI2253
BOTOȘANIHĂNEȘTI2562
BOTOȘANILEORDA2236
BOTOȘANILOZNA1862
BOTOȘANIMANOLEASA2990
BOTOȘANIMIHĂILENI2075
BOTOȘANIMIHĂLĂȘENI2123
BOTOȘANIMILEANCA2107
BOTOȘANIMITOC1690
BOTOȘANINICȘENI2509
BOTOȘANIPOMÂRLA2533
BOTOȘANIRĂDĂUȚI-PRUT2667
BOTOȘANIRĂUȘENI2191
BOTOȘANIROMÂNEȘTI1902
BOTOȘANISANTA MARE2418
BOTOȘANIȘTIUBIENI2278
BOTOȘANISULIȚA2645
BOTOȘANIUNȚENI2450
BOTOȘANIVĂCULEȘTI1856
BOTOȘANIVIIȘOARA1551
BOTOȘANIVLĂSINEȘTI2636
IAȘIALEXANDRU I. CUZA2133
IAȘIBUTEA2679
IAȘICIOHORĂNI1709
IAȘICOARNELE CAPREI2438
IAȘICOSTEȘTI1494
IAȘICOZMEȘTI2285
IAȘICUCUTENI1103
IAȘIDOBROVĂȚ2128
IAȘIDOLHEȘTI2180
IAȘIDRĂGUȘENI1217
IAȘIFÂNTÂNELE1986
IAȘIGORBAN2461
IAȘIGROZEȘTI1364
IAȘIHĂRMĂNEȘTI2344
IAȘIHELEȘTENI2142
IAȘIHORLEȘTI2529
IAȘIIPATELE1463
IAȘIMĂDÂRJAC1556
IAȘIMOȘNA2421
IAȘIMOVILENI2895
IAȘIOȚELENI2863
IAȘIRĂCHITENI2541
IAȘIROMÂNEȘTI1524
IAȘIROȘCANI1273
IAȘIȘCHEIA2583
IAȘITANSA2054
IAȘIȚUȚORA2063
NEAMȚBAHNA2923
NEAMȚBÂRGĂUANI2904
NEAMȚBIRA1532
NEAMȚBOGHICEA2102
NEAMȚBOZIENI2489
NEAMȚCEAHLĂU2035
NEAMȚCOSTIȘA2747
NEAMȚDĂMUC2780
NEAMȚDOBRENI1712
NEAMȚDOCHIA2051
NEAMȚDRĂGĂNEȘTI1533
NEAMȚDRAGOMIREȘTI2030
NEAMȚDULCEȘTI2096
NEAMȚFARCAȘA2812
NEAMȚFĂUREI1877
NEAMȚGÂDINȚI1873
NEAMȚGHINDĂOANI1629
NEAMȚGRINȚIEȘ1925
NEAMȚHANGU2987
NEAMȚMĂRGINENI2940
NEAMȚMOLDOVENI1972
NEAMȚNEGREȘTI1660
NEAMȚPÂNCEȘTI1212
NEAMȚPOIENARI1374
NEAMȚRĂZBOIENI1879
NEAMȚRUGINOASA1496
NEAMȚSECUIENI2809
NEAMȚSTĂNIȚA1702
NEAMȚȘTEFAN CEL MARE2502
NEAMȚTARCĂU2952
NEAMȚTAȘCA2268
NEAMȚTAZLĂU2381
NEAMȚTUPILAȚI1991
NEAMȚVĂLENI1208
SUCEAVAORAȘ SOLCA2405
SUCEAVABĂLĂCEANA1342
SUCEAVABĂLCĂUȚI2990
SUCEAVABOTOȘANA2292
SUCEAVABREAZA1360
SUCEAVABUNEȘTI2759
SUCEAVABURLA2135
SUCEAVACALAFINDEȘTI2699
SUCEAVACAPU CÂMPULUI2276
SUCEAVACÂRLIBABA1588
SUCEAVACIOCĂNEȘTI1427
SUCEAVACIPRIAN PORUMBESCU2090
SUCEAVACOMĂNEȘTI2202
SUCEAVACOȘNA1366
SUCEAVACRUCEA1583
SUCEAVADORNA CANDRENILOR2966
SUCEAVADORNA-ARINI2828
SUCEAVADRĂGOIEȘTI2240
SUCEAVADRĂGUȘENI2324
SUCEAVAFÂNTÂNA MARE2192
SUCEAVAFRUMOSU2931
SUCEAVAGĂLĂNEȘTI2685
SUCEAVAGRĂMEȘTI2756
SUCEAVAHÂRTOP2503
SUCEAVAHORODNIC DE JOS2253
SUCEAVAIACOBENI1614
SUCEAVAILIȘEȘTI2839
SUCEAVAIZVOARELE SUCEVEI1984
SUCEAVAMOLDOVA-SULIȚA1671
SUCEAVAMUȘENIȚA1442
SUCEAVAOSTRA2932
SUCEAVAPANACI2036
SUCEAVAPÂRTEȘTII DE JOS2519
SUCEAVAPOIANA STAMPEI2119
SUCEAVAPOIENI-SOLCA1941
SUCEAVAPOJORÂTA2777
SUCEAVASADOVA2389
SUCEAVASIMINICEA2595
SUCEAVASUCEVIȚA2520
SUCEAVAULMA1873
SUCEAVAZAMOSTEA2659
VASLUIALBEȘTI2330
VASLUIALEXANDRU VLAHUȚĂ1333
VASLUIARSURA1416
VASLUIBĂCANI2716
VASLUIBĂLTENI1585
VASLUIBLĂGEȘTI1178
VASLUIBOGDANA1313
VASLUIBOGDĂNIȚA1292
VASLUIBOȚEȘTI1736
VASLUIBUNEȘTI-AVEREȘTI2088
VASLUICIOCANI1573
VASLUICOROIEȘTI1593
VASLUICOSTEȘTI2477
VASLUICOZMEȘTI1840
VASLUICREȚEȘTI1620
VASLUIDĂNEȘTI1723
VASLUIDELENI1837
VASLUIDELEȘTI1861
VASLUIDIMITRIE CANTEMIR2198
VASLUIDODEȘTI1544
VASLUIDUMEȘTI2963
VASLUIEPURENI2542
VASLUIFEREȘTI1871
VASLUIFRUNTIȘENI1636
VASLUIGĂGEȘTI1843
VASLUIGÂRCENI2204
VASLUIGHERGHEȘTI2066
VASLUIHOCENI2237
VASLUIIBĂNEȘTI1317
VASLUIIVEȘTI2433
VASLUILAZA2975
VASLUIMĂLUȘTENI1802
VASLUIMICLEȘTI2143
VASLUIMUNTENII DE SUS2866
VASLUIOLTENEȘTI2108
VASLUIOȘEȘTI2870
VASLUIPOCHIDIA1575
VASLUIPOGONEȘTI1430
VASLUIPOIENEȘTI2472
VASLUIPUNGEȘTI2840
VASLUIRAFAILA1563
VASLUIROȘIEȘTI2726
VASLUIȘTEFAN CEL MARE2999
VASLUIȘULETEA2066
VASLUITĂCUTA2748
VASLUITANACU1724
VASLUITĂTĂRĂNI1925
VASLUITODIREȘTI2958
VASLUITUTOVA2952
VASLUIVETRIȘOAIA2638
VASLUIVIIȘOARA1535
VASLUIVULTUREȘTI2031
VASLUIVUTCANI1527

 

Facem mențiunea că aceste date ar putea fi diferite față de cifrele INS din anul precedent.

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