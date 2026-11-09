Dragoș Benea, vicepreședinte PSD anunță că localitățile sub 3.000 de locuitori se vor comasa. Peste 200 de localități în regiunea de Nord Est ar putea fi afectate

PSD pare că renunță la ideea de „comasare voluntară”. O spune chiar vicepreședintele partidului și persoana desemnată responsabil pentru reforma teritorială. Declarația a venit după ședința partidului de astăzi, 9 noiembrie.
El a anunțat că social democrații au în vedere mai multe scenarii, unul dintre ele constând în comasarea tuturor comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori. De asemenea, orașele mici, care au scăzut sub pragul legal de 10.000 de locuitori, ar urma să fie comasate sau retrogradate la statutul de comună.
Dragoș Benea s-a delimitat de proiectul de comasare voluntară înaintat de Ministerul Dezvoltării și a declarat că guvernul condus de Luca Niculescu ar trebui să își asume răspunderea în fața Parlamentului pe proiectul propus de PSD.
„Aș vrea să ne raportăm la populația rezidentă de la INS din ultimul an, nu pe datele recensământului”, a spus Benea.
Situația în Regiunea de Nord Est: 212 localități ar putea fi afectate
Dacă luăm în considerare datele recensământului din 2021, peste 200 de localități din regiunea de Nord Est a țării ar putea fi comasate:
- În Bacău: 27;
- În Botoșani: 30;
- În Iași: 27;
- În Neamț: 34;
- În Suceava: 41;
- În Vaslui: 53.
|BACĂU
|ARDEOANI
|2093
|BACĂU
|BEREȘTI-BISTRIȚA
|2175
|BACĂU
|BOGDĂNEȘTI
|2399
|BACĂU
|COLONEȘTI
|2015
|BACĂU
|DĂMIENEȘTI
|1614
|BACĂU
|DEALU MORII
|2549
|BACĂU
|FILIPENI
|2132
|BACĂU
|GĂICEANA
|2467
|BACĂU
|HURUIEȘTI
|2029
|BACĂU
|ITEȘTI
|1374
|BACĂU
|IZVORU BERHECIULUI
|1606
|BACĂU
|LIPOVA
|2853
|BACĂU
|MOTOȘENI
|2905
|BACĂU
|NEGRI
|2516
|BACĂU
|ODOBEȘTI
|2295
|BACĂU
|ONCEȘTI
|1406
|BACĂU
|PLOPANA
|2837
|BACĂU
|PRĂJEȘTI
|2132
|BACĂU
|ROȘIORI
|2006
|BACĂU
|SĂRATA
|2257
|BACĂU
|SCORȚENI
|2469
|BACĂU
|SECUIENI
|2098
|BACĂU
|STRUGARI
|2307
|BACĂU
|TAMAȘI
|2885
|BACĂU
|TĂTĂRĂȘTI
|1857
|BACĂU
|TRAIAN
|2512
|BACĂU
|VULTURENI
|1552
|BOTOȘANI
|ADĂȘENI
|1328
|BOTOȘANI
|BLÂNDEȘTI
|1640
|BOTOȘANI
|BRĂEȘTI
|1868
|BOTOȘANI
|BROSCĂUȚI
|2915
|BOTOȘANI
|CÂNDEȘTI
|1920
|BOTOȘANI
|CONCEȘTI
|1780
|BOTOȘANI
|CORDĂRENI
|1887
|BOTOȘANI
|CORLĂTENI
|1736
|BOTOȘANI
|DIMĂCHENI
|1338
|BOTOȘANI
|DOBÂRCENI
|2253
|BOTOȘANI
|HĂNEȘTI
|2562
|BOTOȘANI
|LEORDA
|2236
|BOTOȘANI
|LOZNA
|1862
|BOTOȘANI
|MANOLEASA
|2990
|BOTOȘANI
|MIHĂILENI
|2075
|BOTOȘANI
|MIHĂLĂȘENI
|2123
|BOTOȘANI
|MILEANCA
|2107
|BOTOȘANI
|MITOC
|1690
|BOTOȘANI
|NICȘENI
|2509
|BOTOȘANI
|POMÂRLA
|2533
|BOTOȘANI
|RĂDĂUȚI-PRUT
|2667
|BOTOȘANI
|RĂUȘENI
|2191
|BOTOȘANI
|ROMÂNEȘTI
|1902
|BOTOȘANI
|SANTA MARE
|2418
|BOTOȘANI
|ȘTIUBIENI
|2278
|BOTOȘANI
|SULIȚA
|2645
|BOTOȘANI
|UNȚENI
|2450
|BOTOȘANI
|VĂCULEȘTI
|1856
|BOTOȘANI
|VIIȘOARA
|1551
|BOTOȘANI
|VLĂSINEȘTI
|2636
|IAȘI
|ALEXANDRU I. CUZA
|2133
|IAȘI
|BUTEA
|2679
|IAȘI
|CIOHORĂNI
|1709
|IAȘI
|COARNELE CAPREI
|2438
|IAȘI
|COSTEȘTI
|1494
|IAȘI
|COZMEȘTI
|2285
|IAȘI
|CUCUTENI
|1103
|IAȘI
|DOBROVĂȚ
|2128
|IAȘI
|DOLHEȘTI
|2180
|IAȘI
|DRĂGUȘENI
|1217
|IAȘI
|FÂNTÂNELE
|1986
|IAȘI
|GORBAN
|2461
|IAȘI
|GROZEȘTI
|1364
|IAȘI
|HĂRMĂNEȘTI
|2344
|IAȘI
|HELEȘTENI
|2142
|IAȘI
|HORLEȘTI
|2529
|IAȘI
|IPATELE
|1463
|IAȘI
|MĂDÂRJAC
|1556
|IAȘI
|MOȘNA
|2421
|IAȘI
|MOVILENI
|2895
|IAȘI
|OȚELENI
|2863
|IAȘI
|RĂCHITENI
|2541
|IAȘI
|ROMÂNEȘTI
|1524
|IAȘI
|ROȘCANI
|1273
|IAȘI
|ȘCHEIA
|2583
|IAȘI
|TANSA
|2054
|IAȘI
|ȚUȚORA
|2063
|NEAMȚ
|BAHNA
|2923
|NEAMȚ
|BÂRGĂUANI
|2904
|NEAMȚ
|BIRA
|1532
|NEAMȚ
|BOGHICEA
|2102
|NEAMȚ
|BOZIENI
|2489
|NEAMȚ
|CEAHLĂU
|2035
|NEAMȚ
|COSTIȘA
|2747
|NEAMȚ
|DĂMUC
|2780
|NEAMȚ
|DOBRENI
|1712
|NEAMȚ
|DOCHIA
|2051
|NEAMȚ
|DRĂGĂNEȘTI
|1533
|NEAMȚ
|DRAGOMIREȘTI
|2030
|NEAMȚ
|DULCEȘTI
|2096
|NEAMȚ
|FARCAȘA
|2812
|NEAMȚ
|FĂUREI
|1877
|NEAMȚ
|GÂDINȚI
|1873
|NEAMȚ
|GHINDĂOANI
|1629
|NEAMȚ
|GRINȚIEȘ
|1925
|NEAMȚ
|HANGU
|2987
|NEAMȚ
|MĂRGINENI
|2940
|NEAMȚ
|MOLDOVENI
|1972
|NEAMȚ
|NEGREȘTI
|1660
|NEAMȚ
|PÂNCEȘTI
|1212
|NEAMȚ
|POIENARI
|1374
|NEAMȚ
|RĂZBOIENI
|1879
|NEAMȚ
|RUGINOASA
|1496
|NEAMȚ
|SECUIENI
|2809
|NEAMȚ
|STĂNIȚA
|1702
|NEAMȚ
|ȘTEFAN CEL MARE
|2502
|NEAMȚ
|TARCĂU
|2952
|NEAMȚ
|TAȘCA
|2268
|NEAMȚ
|TAZLĂU
|2381
|NEAMȚ
|TUPILAȚI
|1991
|NEAMȚ
|VĂLENI
|1208
|SUCEAVA
|ORAȘ SOLCA
|2405
|SUCEAVA
|BĂLĂCEANA
|1342
|SUCEAVA
|BĂLCĂUȚI
|2990
|SUCEAVA
|BOTOȘANA
|2292
|SUCEAVA
|BREAZA
|1360
|SUCEAVA
|BUNEȘTI
|2759
|SUCEAVA
|BURLA
|2135
|SUCEAVA
|CALAFINDEȘTI
|2699
|SUCEAVA
|CAPU CÂMPULUI
|2276
|SUCEAVA
|CÂRLIBABA
|1588
|SUCEAVA
|CIOCĂNEȘTI
|1427
|SUCEAVA
|CIPRIAN PORUMBESCU
|2090
|SUCEAVA
|COMĂNEȘTI
|2202
|SUCEAVA
|COȘNA
|1366
|SUCEAVA
|CRUCEA
|1583
|SUCEAVA
|DORNA CANDRENILOR
|2966
|SUCEAVA
|DORNA-ARINI
|2828
|SUCEAVA
|DRĂGOIEȘTI
|2240
|SUCEAVA
|DRĂGUȘENI
|2324
|SUCEAVA
|FÂNTÂNA MARE
|2192
|SUCEAVA
|FRUMOSU
|2931
|SUCEAVA
|GĂLĂNEȘTI
|2685
|SUCEAVA
|GRĂMEȘTI
|2756
|SUCEAVA
|HÂRTOP
|2503
|SUCEAVA
|HORODNIC DE JOS
|2253
|SUCEAVA
|IACOBENI
|1614
|SUCEAVA
|ILIȘEȘTI
|2839
|SUCEAVA
|IZVOARELE SUCEVEI
|1984
|SUCEAVA
|MOLDOVA-SULIȚA
|1671
|SUCEAVA
|MUȘENIȚA
|1442
|SUCEAVA
|OSTRA
|2932
|SUCEAVA
|PANACI
|2036
|SUCEAVA
|PÂRTEȘTII DE JOS
|2519
|SUCEAVA
|POIANA STAMPEI
|2119
|SUCEAVA
|POIENI-SOLCA
|1941
|SUCEAVA
|POJORÂTA
|2777
|SUCEAVA
|SADOVA
|2389
|SUCEAVA
|SIMINICEA
|2595
|SUCEAVA
|SUCEVIȚA
|2520
|SUCEAVA
|ULMA
|1873
|SUCEAVA
|ZAMOSTEA
|2659
|VASLUI
|ALBEȘTI
|2330
|VASLUI
|ALEXANDRU VLAHUȚĂ
|1333
|VASLUI
|ARSURA
|1416
|VASLUI
|BĂCANI
|2716
|VASLUI
|BĂLTENI
|1585
|VASLUI
|BLĂGEȘTI
|1178
|VASLUI
|BOGDANA
|1313
|VASLUI
|BOGDĂNIȚA
|1292
|VASLUI
|BOȚEȘTI
|1736
|VASLUI
|BUNEȘTI-AVEREȘTI
|2088
|VASLUI
|CIOCANI
|1573
|VASLUI
|COROIEȘTI
|1593
|VASLUI
|COSTEȘTI
|2477
|VASLUI
|COZMEȘTI
|1840
|VASLUI
|CREȚEȘTI
|1620
|VASLUI
|DĂNEȘTI
|1723
|VASLUI
|DELENI
|1837
|VASLUI
|DELEȘTI
|1861
|VASLUI
|DIMITRIE CANTEMIR
|2198
|VASLUI
|DODEȘTI
|1544
|VASLUI
|DUMEȘTI
|2963
|VASLUI
|EPURENI
|2542
|VASLUI
|FEREȘTI
|1871
|VASLUI
|FRUNTIȘENI
|1636
|VASLUI
|GĂGEȘTI
|1843
|VASLUI
|GÂRCENI
|2204
|VASLUI
|GHERGHEȘTI
|2066
|VASLUI
|HOCENI
|2237
|VASLUI
|IBĂNEȘTI
|1317
|VASLUI
|IVEȘTI
|2433
|VASLUI
|LAZA
|2975
|VASLUI
|MĂLUȘTENI
|1802
|VASLUI
|MICLEȘTI
|2143
|VASLUI
|MUNTENII DE SUS
|2866
|VASLUI
|OLTENEȘTI
|2108
|VASLUI
|OȘEȘTI
|2870
|VASLUI
|POCHIDIA
|1575
|VASLUI
|POGONEȘTI
|1430
|VASLUI
|POIENEȘTI
|2472
|VASLUI
|PUNGEȘTI
|2840
|VASLUI
|RAFAILA
|1563
|VASLUI
|ROȘIEȘTI
|2726
|VASLUI
|ȘTEFAN CEL MARE
|2999
|VASLUI
|ȘULETEA
|2066
|VASLUI
|TĂCUTA
|2748
|VASLUI
|TANACU
|1724
|VASLUI
|TĂTĂRĂNI
|1925
|VASLUI
|TODIREȘTI
|2958
|VASLUI
|TUTOVA
|2952
|VASLUI
|VETRIȘOAIA
|2638
|VASLUI
|VIIȘOARA
|1535
|VASLUI
|VULTUREȘTI
|2031
|VASLUI
|VUTCANI
|1527
Facem mențiunea că aceste date ar putea fi diferite față de cifrele INS din anul precedent.