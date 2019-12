Mandatul de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a încetat pentru dr. Codruț Munteanu astăzi, 18 decembrie. O încetare prin acordul Consiliului Județean Neamț, președintele Ionel Arsene anunțând că motivele medicale sunt cele care îl împiedică pe chirurgul Codruț Munteanu să-și continue mandatul. „Având în vedere agravarea stării de sănătate a domnului doctor Codruț Munteanu, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, astăzi, în urma unei discuții pe care am avut-o cu dumnealui, am convenit încetarea contractului de management prin acordul de voință al părților. Regret nespus că nu voi mai putea face echipă cu dumnealui, dar l-am înțeles pe deplin: atribuțiile de șef al unei astfel de unități medicale sunt extrem de multe și solicită un efort maxim și continuu, iar starea fizică nu îi mai permite o astfel de rezistență. În cei doi ani și jumătate cât a deținut funcția de director, cu toate greutățile întâmpinate, am reușit să facem echipă și să implementăm foarte multe proiecte în Spitalul Județean. Îi mulțumesc domnului doctor pentru tot ce a făcut în tot acest timp și îi doresc sănătate multă, pentru că este mai importantă decât orice! Voi susține în continuare implementarea de proiecte în spitalul de la Piatra Neamț și din celelalte orașe ale județului și mă voi lupta cu toate forțele pentru noi modernizări, dotări și pentru mulțumirea pacienților și satisfacția profesională a cadrelor medicale”, a scris pe pagina de internet președintele CJ Neamț.

Contactat telefonic, dr. Codruț Munteanu ne-a declarat că astăzi a purtat discuții principiale cu Ionel Arsene și că se va întoarce la spitalul său privat din București, cât mai curând în sala de operații. „Au fost semnale mai demult privind starea mea de sănătate, iar astăzi, în urma unor discuții principiale, am luat această decizie. Îmi reproșez că nu sunt mai tânăr și mai sănătos. Îmi reproșez că nu am putut să-mi duc proiectele până la capăt, mai ales compartimentul de chirurgie endocrină. Dar, mă bucur că atât cât a durat mandatul meu am reușit să duc într-o direcție proiectul Nefromed, am reușit să scot la capăt Pediatria și cheltuielile suplimentare, spitalul are dotări acum cum n-a avut în 30 de ani, atmosfera în spital este una constructivă și cred că nemțenii vor înțelege toate aceste eforturi. Revin la spitalul meu privat și sper să mă întorc cât mai repede în sala de operații, am fost privat în ultimele 7 luni de posibilitatea de a mai opera și acest lucru este extrem de demoralizant. A fost o experiență, am și învățat, mai ales faptul că într-un spital mare nu am putut să am nici un control, pentru că la clinica mea știam absolut tot. Eu am venit cu sufletul deschis aici, la Piatra Neamț și plec cu sufletul deschis”, ne-a declarat dr. Codruț Munteanu. (C.I.)