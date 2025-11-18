Două sate evacuate după atacul asupra unei nave încărcate cu GPL

Două sate din județul Tulcea – Plauru și Ceatalchioi – au fost evacuate preventiv după ce o navă-cisternă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în zona portului Ismail. Potrivit informațiilor publicate de Gazeta de Sud, nava sub pavilion turcesc a fost atinsă direct de dronă în timpul nopții, ceea ce a provocat un incendiu violent la bord.

Atacul a avut loc la o distanță extrem de mică de teritoriul românesc, doar aproximativ 500 de metri despart nava de satul Plauru.

Atacul asupra navei-cisternă se înscrie în seria loviturilor cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, inclusiv asupra portului Ismail. Regiunea se află de peste un an și jumătate în zona de risc, iar incidentele produse în apropierea graniței României au determinat reacții repetate ale autorităților de la București. Acesta este primul incident care a necesitat evacuări pe teritoriul României, din cauza pericolelor asociate incendiului.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat într-o intervenție la Antena 3 că circa 300 de oameni au fost evacuați, până luni după amiaza.

Într-un comunicat transmis de ISU Tulcea, în data de 18 noiembrie, aceștia declară că pericolul mare a trecut și că o parte din persoanele care s-au autoevacut se pot întoarce acasă.

„În urma analizei de risc, a informațiilor primite de la omologii ucraineni a fost luată decizia ca începând cu ora 09:00 ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi să înceteze. Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor. O potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează) pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru. Forțele Ministerului Afacerilor Interne sunt alături de persoanele evacuate și vor oferi sprijin ca cele 231 de persoane din Ceatalchioi să se întoarcă în siguranță la casele lor prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport și personal pentru ajutorarea celor în vârstă ori cu nevoi speciale”.

Sursa foto: Facebook/IGSU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgență, România