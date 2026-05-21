Două prelungiri ilegale și a treia în pregătire: Cum salvează ADI Econeamț un contract de 221 milioane în care câștigătorul refuză să facă investițiile

Asocierea Urban Grup Environment-Eurosal Trade a primit deja două prelungiri succesive ale perioadei de mobilizare pentru contractul de salubrizare al Zonei 1 Neamț – în valoare de 221.025.700,59 lei fără TVA – deși clauza contractuală care permite prelungirea cere expres ca motivele să fie neimputabile operatorului. Toate motivele invocate de Urban pentru cele două prelungiri sunt însă, fără excepție, exclusiv imputabile operatorului însuși: nu a lansat comenzi la timp pentru pubele, nu a contractat la timp echipamentele stațiilor, nu a demarat la timp investițiile asumate prin ofertă. La opt luni de la semnarea contractului, niciuna dintre investițiile asumate prin Anexa 8 – în valoare totală de peste 12,3 milioane de lei fără TVA – nu a fost realizată, autorizația de mediu a fost respinsă exact pentru că nu sunt făcute investițiile, iar acum ADI Econeamț se pregătește să acorde o a treia prelungire.

Două prelungiri deja acordate, a treia în lucru – toate pe același temei nelegal

Cronologia prelungirilor arată limpede mecanismul prin care un contract care, prin clauzele sale, ar fi trebuit să înceteze de drept încă din ianuarie 2026, este ținut artificial în viață:

Tabelul de mai sus este pus în lumină de o singură prevedere contractuală, simplă și clară – art. 6 alin. 2 din Contractul nr. 760/21.07.2025:

”La solicitarea motivată a Delegatului, Perioada de Mobilizare, prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu acordul Părților, prin încheierea, în condițiile Legii, a unui act adițional la Contract. Delegatul poate solicita prelungirea Perioadei de Mobilizare numai pentru motive care nu îi sunt imputabile”.

Pentru ca o prelungire să fie legală, motivele invocate de operator trebuie să fie obiectiv neimputabile. Or, în cazul Asocierii Urban, fiecare dintre motivele invocate prin Solicitările nr. 130/12.12.2025 și nr. 93/24.02.2026 este imputabil exclusiv operatorului – acesta nu a făcut nicio comandă fermă la termen și nu a demarat nicio investiție la termen.

Prima prelungire (60 zile) – nelegală în mod evident încă de la momentul aprobării

În Solicitarea nr. 130/12.12.2025, prin care a cerut prima prelungire, Asocierea Urban a invocat șapte motive, toate prezentate ca ”obiective și independente”. O analiză atentă arată însă că toate sunt consecința directă a propriei sale lipse de organizare:

”Dificultăți în procesul de achiziție a recipientelor” – după 6 luni în care trebuia să-i contracteze, operatorul recunoștea explicit că ”a identificat toți producătorii de astfel de recipienți și am demarat o serie de întâlniri, discuții aplicate și negocieri pentru tipurile de pubele”. Adică, după 6 luni, era încă în faza de NEGOCIERE, nu de comandă fermă;

”Creșterea cererii la nivel national” și ”capacitatea redusă de transport pe bursa transportatorilor” – factori care, dacă erau previzibili pentru orice operator profesionist din domeniu, trebuiau anticipați la depunerea ofertei în 2024-2025”;

”Întârzieri în livrarea echipamentelor stației de sortare” – cauzate, conform operatorului însuși, de ”reprogramarea fluxurilor interne” la fabrica Nihot. Or, operatorul a semnat contractul cu Nihot la momentul propriei alegeri – dacă nu a contractat la timp, este vina sa, nu a furnizorului;

”Necesitatea derulării unor proceduri tehnice suplimentare în faza de testare FAT” – aspect tehnic standard, perfect previzibil la momentul depunerii ofertei;

”Condiții meteorologice nefavorabile” pentru statia de compostare – deși mobilizarea a început în iulie 2025 și perioada favorabilă pentru construcții era vara-toamna 2025, perioada în care operatorul nu a executat nimic;

”Responsabilitățile de mediu ale operatorului anterior” – aspect cunoscut din caietul de sarcini și asumat prin oferta.

Cu toate acestea, ADI Econeamț a acordat prelungirea de 60 de zile prin Actul Adițional nr. 1 din 14.01.2026 – deși, conform sesizării Brantner Servicii Ecologice SRL adresate întregului spectru instituțional (Consiliul Județean Neamț, Instituția Prefectului, ANAP, ANMAP, Garda Națională de Mediu, toate UAT-urile membre), solicitarea de prelungire era ”lipsită de orice anexă doveditoare”. Nu existau contracte semnate cu furnizorii care să ateste termene de livrare în afara perioadei de mobilizare, nu exista corespondență cu producătorii/transportatorii care să ateste întârzieri, nu exista nimic în afara unor susțineri generale și vagi.

”Or, obligațiile din perioada de mobilizare sunt unele cumulative și de rezultat și asumate contractual, sub sancțiunea rezilierii. Faptul că aceste obligații nu s-au realizat din cauza proastei organizări a operatorului, nu poate constitui temei pentru prelungirea mobilizării” (Sesizare Brantner).

A doua prelungire (90 zile) – aceleași motive, agravate

Pe 24.02.2026, cu mai puțin de o lună înainte de expirarea primei prelungiri, Asocierea Urban a revenit cu Solicitarea nr. 93, în care cere încă 90 de zile. Conținutul este edificator: după încă 60 de zile de mobilizare suplimentară, operatorul recunoaște că, la stația de sortare, ”echipamentele aferente instalației de sortare se află în etapa finală de producție și preasamblare la furnizor” – adică nici măcar nu sunt livrate, nu mai vorbim de instalate. Pentru containerele textile, recunoaște că ”se află în faza de producție la furnizor”. Pentru pubele, după 8 luni, recunoaște că a livrat doar 82.776 din cele peste 180.000 asumate prin oferta, urmând să termine ”până la 10 martie 2026”.

Pentru stația de compostare, recunoaște că a executat lucrări de structură din beton armat (4 celule complete și infrastructură pentru alte 11) fără autorizație de construcție valabilă – operatorul afirmă că abia în 17.02.2026 a depus solicitarea de Acord de mediu și abia în 18.02.2026 a cerut avizul Delgaz Grid. Cu alte cuvinte, după încă o lună de prelungire, situația este agravată, nu îmbunătățită – investițiile eșuate sunt aceleași, autorizațiile lipsesc în continuare.

Pe 27.02.2026, prin adresa nr. 239 semnată de președintele Lucian-Ovidiu Micu, ADI Econeamț a solicitat Consiliului Județean Neamț și tuturor UAT-urilor membre mandatul special necesar pentru aprobarea celei de-a doua prelungiri. Argumentul invocat: ”durata procedurilor de avizare și autorizare, modificări tehnice ale investițiilor și condiții meteorologice nefavorabile”. Adică exact aceleași motive imputabile operatorului care nu îndeplineau condiția art. 6 alin. 2 nici prima oară. Cu toate acestea, mandatele au fost acordate, iar a doua prelungire a fost aprobată, extinzând perioada de mobilizare până la 16.06.2026.

De ce sunt imputabile toate motivele: nicio comandă la timp, nicio investiție la timp

Testul juridic pentru caracterul imputabil al unui motiv este simplu: putea operatorul, acționând cu diligența unui profesionist din domeniu, să îl prevină sau să îl evite? În cazul fiecăruia dintre motivele invocate de Urban, răspunsul este afirmativ:

– Pubele și containere – operatorul a avut întregul interval de 6 luni de mobilizare în care trebuia să contracteze și să livreze recipientele. Asumarea prin ofertă a unui termen propriu de 14 săptămâni pentru această activitate (mai scurt decât cele 180 de zile contractuale) demonstrează că a știut de la început dimensiunea operațiunii. Neîndeplinirea nu se datorează unor cauze externe, ci propriei sale lipse de organizare, planificare și diligență;

– Echipamente sortare/compostare – dacă Urban a contractat aceste echipamente abia în toamna 2025, după semnarea contractului în iulie 2025, iar termenele de livrare ale furnizorilor depășesc perioada de mobilizare, asta înseamnă că operatorul nu a lansat comenzile la timp. Furnizorul Nihot nu este un partener captiv al Urban – dimpotrivă, operatorul a ales acest furnizor cunoscându-i termenele de producție;

– Lucrări la stația de compostare – decizia de a construi structura din beton armat (care necesita autorizație de construire și trei luni de avize) a fost luată de operator împreună cu ProfiKomp, după constatări pe care le-ar fi putut face încă din momentul vizitelor pe amplasament organizate în faza de procedură;

– Autorizația de mediu – respinsp de DJM Neamț pentru că operatorul nu a depus completările solicitate în termen, conform Deciziei nr. 1/26.01.2026. Nedepunerea documentelor este, prin natura sa, imputabilă exclusiv solicitantului.

”Asocierea Urban nu doar că a avut la dispoziție 6 luni să ducă la îndeplinire aceste obligații, ci și-a asumat în mod expres, prin oferta depusă și prin Contract, realizarea acestei obligații de contractare, livrare și recepție a pubelelor și containerelor într-un termen de 14 săptămâni, inferior duratei maxime a perioadei de mobilizare de 180 de zile.” (Sesizare Brantner)

Anexa 8 la contract: termene, valori, niciuna executată

Programul de Investitii care constituie Anexa nr. 8 la Contract nu lasă loc de interpretări. Termenele sunt precise, valorile sunt asumate prin oferta financiară depusă pentru căștigarea licitației, iar nerealizarea lor constituie, conform art. 43 alin. 1 lit. c) din contract, temei de reziliere. Anexa 8 prevede investiții de peste 12,3 milioane de lei fără TVA – 4,26 milioane lei la Stația de sortare Piatra Neamț si 8,06 milioane lei la Stația de compostare Piatra Neamț – cu termene eșalonate pe lunile 1-6 ale perioadei de mobilizare. Iată ce trebuia executat – și ce nu s-a executat:

Aceste investiții nu sunt opționale, nici negociabile, nici reductibile. Ele au fost ofertate de Asocierea Urban prin propunerea tehnică și financiară depusă în procedura de atribuire, au fost asumate integral prin Contractul nr. 760/21.07.2025 pși Anexa 8 la acesta și au fost incluse explicit în calculul tarifelor aprobate prin Anexa 7 și fișele de fundamentare anexate ofertei financiare câștigătoare. Mai mult, tocmai aceste investiții, în valoare totală de 12.318.938,99 lei fără TVA, au stat la baza câștigării contractului de către Asocierea Urban: oferta a fost declarată câștigătoare în considerarea acestor investiții, în considerarea termenelor de realizare (lunile 1-6 ale perioadei de mobilizare) și în considerarea efectului lor asupra calității și eficienței serviciului prestat populației.

În consecință, aceste investiții trebuie executate exact în forma asumată, exact la valoarea asumată și exact în termenele asumate – orice deviere reprezintă o modificare unilaterală a contractului în defavoarea autorității contractante și a populatiei. Dacă Asocierea Urban execută investiții mai puține, mai ieftine sau cu echipamente inferioare celor asumate, dar păstreaza tariful aprobat în baza investițiilor integrale, atunci operatorul încasează prin tarife un beneficiu nerealizat – adică plata pentru lucrări pe care nu le-a executat. Aceasta nu este o problemă teoretică: cele 12,32 milioane de lei fără TVA recuperate prin tarife pe durata celor 96 de luni de contract se traduc, în mod direct, în factura plătită de fiecare gospodărie și fiecare agent economic din cele 25 de UAT-uri din Zona 1 Neamț.

Cu alte cuvinte, prelungirea perioadei de mobilizare nu este o simplă amânare a unor lucrări, ci un mecanism prin care obligația fermă de a investi 12,32 milioane de lei se transformă într-o obligație negociabilă, în timp ce dreptul operatorului de a încasa tariful corespunzător acestor investiții rămâne neatins. Aceasta este, de altfel, miza reală a celor două prelungiri deja acordate de ADI Econeamț și a celei de-a treia în pregătire.

Niciuna dintre aceste investiții nu a fost realizată în termenul contractual. Din cele aproape 12,32 milioane de lei fără TVA pe care Asocierea Urban și-a asumat să le investească prin Anexa 8 în primele 6 luni de mobilizare, ZERO lei au fost cheltuiți efectiv la termen. Brantner Servicii Ecologice SRL – operatorul actual al serviciului în Zona 1, care continuă să presteze activitatea în municipiul Piatra Neamț și într-o serie de UAT-uri din mediul rural din Zona 1 – a sesizat acest aspect către toate autoritățile competente prin Notificarea privind nerealizarea Programului de Investiții.

”Stația de sortare se afla în continuare în operarea subscrisei, iar Asocierea Urban nu a inițiat demersuri concrete și documentate pentru implementarea investițiilor asumate. Simpla invocare a unor dificultăți generale de piață, apărute ulterior expirării termenelor contractuale și nedovedite, nu poate exonera operatorul de răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor asumate.” (Sesizare Brantner)

Autorizația de mediu, respinsă pentru că nu sunt făcute investițiile

Cea mai clară confirmare oficială a eșecului mobilizării vine de la Direcția Județeană de Mediu Neamț. Prin Decizia nr. 1/26.01.2026, semnată de directorul Monica Isopescu și seful Serviciului Reglementări Radu Stanciu, autoritatea de mediu a respins cererea Urban Grup Environment SRL pentru emiterea autorizației de mediu privind activitățile de salubrizare în Zona 1 Neamț, punct de lucru Piatra Neamț, str. Gheorghe Doja, anexa Vânători.

Motivul invocat oficial: ”nerespectarea termenului de depunere a completărilor solicitate, conform art. 15 alin. (2) si (3) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului”. Termenul fusese stabilit prin adresa DJM Neamț nr. 9364/02.12.2025. Tradus: pentru a obține autorizația de mediu, Urban trebuia să demonstreze că are în funcțiune stația de sortare și stația de compostare. Or, stațiile nu sunt nici reabilitate, nici dotate cu echipamentele asumate prin ofertă – tocmai pentru că operatorul nu a comandat la timp echipamentele.

Mai mult, prin adresa nr. 1348/23.02.2026, transmisa imediat după o nouă solicitare a operatorului, DJM Neamț a comunicat că pentru emiterea Acordului de mediu necesar construirii sistemului de celule de compostare este nevoie de un punct de vedere de la Administrația Națională Apele Române privind încadrarea proiectului sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996. Iar Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 58/10.03.2021, transferată cu chiu cu vai pe 07.10.2025, expiră pe 10.03.2026.

Lucrări demarate fără autorizație de construire pe platforma construită din fonduri europene

Situația de la stația de compostare Piatra Neamț este una atipică și extrem de gravă. Operatorul recunoaște în adresa nr. 93/24.02.2026 că, după ce a constatat că platforma existentă ”nu este uniformă”, a decis adoptarea ”unei soluții tehnice constând în realizarea unei structuri din beton armat” – soluție care, spune chiar Asocierea Urban, ”presupune obținerea autorizației de construire”.

Cu toate acestea, Certificatul de Urbanism nr. 1031/31.12.2025 a fost emis abia la final de decembrie, solicitările pentru avizele Delgaz Grid și DSP au fost depuse abia în februarie 2026, iar Acordul de mediu nu este nici azi emis. În ciuda acestui fapt, operatorul declară fără echivoc: ”Până la momentul suspendării au fost executate 4 celule de compostare, iar pentru alte 11 celule au fost finalizate lucrările de infrastructură și fundație”.

Cu alte cuvinte, pe o platformă construită anterior din fonduri europene și transferată în baza unei autorizații de gospodărire a apelor (cea care expira oricum pe 10.03.2026), s-au executat lucrări de structură din beton armat fără autorizație de construire valabilă, fără Acord de mediu emis și fără punct de vedere de la Apele Române.

Concurența denaturată: câștig oferta, refuz investiția, păstrez tariful

Pentru a înțelege gravitatea cazului, trebuie înțeleasă logica contractelor de delegare a serviciului de salubrizare. Operatorul câștigă licitația pe baza ofertei tehnice și financiare – o ofertă în care își asumă realizarea unor investiții concrete (achiziția echipamentelor de sortare, dotarea stației de compostare, modernizarea stației de tratare voluminoase), cuantificate în Anexa 8 la contract la peste 12,3 milioane de lei fără TVA, și propune în schimb un tarif care, prin Anexa 7 la contract și fisele de fundamentare, recuperează inclusiv aceste investiții pe durata celor 96 de luni de contract.

Dacă operatorul reușește să scape de obligația de a executa investițiile – prin prelungiri succesive, prin renegocieri sau prin invocarea unor ”motive obiective” -, dar păstreaza tariful aprobat în baza investițiilor neexecutate, rezultatul este o îmbogățire fără just temei pe seama populației și o denaturare gravă a concurenței. Concret: ceilalți potențiali operatori din piață nu s-au prezentat la licitație tocmai pentru că au evaluat că investițiile cerute prin caietul de sarcini sunt foarte mari și condițiile contractuale – improprii pentru a fi recuperate corect prin tarif. Cu alte cuvinte, concurența s-a autoeliminat din procedură dintr-un calcul comercial onest. Dacă Urban, singurul care a îndrăznit să oferteze, nu execută acum investițiile dar păstreaza prețul, atunci procedura de atribuire a fost denaturată retroactiv: câștigătorul propus a fost cel care a oferit cel mai bun raport calitate-preț, dar acel raport calitate-preț a inclus investiții pe care câștigătorul nu intenționează să le facă.

Aceasta este miza reală a prelungirilor în cascada: nu ”timp pentru a finaliza investițiile”, ci timp pentru a transforma obligația de a investi într-o obligație negociabilă. Iar fiecare prelungire acordată fără temei legal slăbește și mai mult forța juridică a obligației inițiale.

Probleme grave încă din procedura de atribuire: oferta refăcută post-data limită

Brantner Servicii Ecologice SRL a sesizat problemele încă din faza procedurii de atribuire, prin Informarea nr. 5865/20.06.2025 transmisă către Consiliul Județean Neamț, UAT-uri membre, ADI Econeamț, Instituția Prefectului și ANAP. Conform acelei sesizări, lăsată fără răspuns oficial până în prezent, în procedura de atribuire a fost favorizată Asocierea Urban prin nereguli grave:

Comisia de evaluare a acordat Urban un termen de 30 de zile pentru răspuns la clarificări, deși art. 61 alin. 3 ind. 1 din Legea nr. 100/2016 prevede maximum 15 zile lucrătoare – termen imperativ;

Oferta tehnică inițială depusă de Urban era inacceptabilă și neconformă, fiind ulterior, nelegal, redepusă: răspunsul la clarificări nr. 389/09.04.2025 are nu mai puțin de 539 de pagini de documente noi – un volum specific unei oferte tehnice în sine, nu unei clarificări;

Oferta financiară prezenta neconcordanțe grave între formularul principal (213.185.677,48 lei) și anexă (219.574.356,20 lei) – o diferență nereconciliabilă;

Redevența ofertată era mai mică decât cea prevăzută în contract (2.479.700,45 lei/an în ofertă vs. 2.782.352,99 lei/an în contract);

Formularul 13 era incomplet, iar Lista 13 lipsea integral;

Calculul cheltuielilor era eronat – s-a aplicat 100% în loc de 60%, ducând la erori de calcul în cheltuieli;

Numărul de ore anuale era imposibil de atins: 12.090 ore/an prevăzute, deși maximul legal este 8.760 ore/an;

Subdimensionarea capacității de gestionare a deșeurilor periculoase (0,64 tone/an în oferta față de 76 tone/an estimat în caietul de sarcini);

Grad de reciclare a deșeurilor voluminoase prevăzut 56,5%, sub nivelul minim cerut de 60% în Regulamentul serviciului;

Investiții declarate în ofertă dar neasumate în planul de recuperare a cheltuielilor (bază de lucru, sisteme informatice, motostivuitor).

Toate aceste neconformități au fost identificate de expertul cooptat Alina Armașu prin rapoartele de evaluare din 26.05.2025 și 02.06.2025, dar comisia de evaluare le-a ignorat și a declarat oferta Urban conformă. Brantner a calificat aceste aspecte drept ”crase nerespectări ale cerințelor legale și procedurale de ofertare, ce impuneau excluderea, fără discuții, a acestei oferte”. În contextul actual, aceste nereguli din procedură sunt cu atât mai relevante: o ofertă care nu îndeplinea condițiile a fost selectată, iar acum aceeași ofertă este negociată în continuu prin prelungiri succesive.

Pubele în cantități derizorii, distribuite inegal

Din totalul de zeci de mii de recipienți asumați prin ofertă, Asocierea Urban a distribuit (conform propriei declarații, neverificate) până la finalul lunii februarie 2026 doar 82.776 de recipienți (conform propriei declarații neverificata) – 12.023 pubele maro de 60 l, 35.880 pubele negre de 80 l și 34.873 pubele albastre de 120 l. Mai grav, distribuția este puternic inegală: în timp ce comunele Borlești (7.030 pubele), Dumbrava Roșie (6.458) și Bodești (5.295) au primit, comunele mai mici precum Dochia (978 pubele în total), Ruginoasa (813), Făurei (1.960) sau Mărgineni (3.200) au rămas în mare parte descoperite. Doisprezece localități nu au primit niciun recipient maro pentru biodeșeuri – deci nu pot începe colectarea separată a biodeșeurilor, obligatorie prin lege.

Pe acest fundal, Brantner Servicii Ecologice SRL a transmis pe 24.04.2026 o solicitare de informații publice către toate cele 25 de UAT-uri membre ADI Econeamț din Zona 1, prin care cere numărul exact de pubele primite efectiv și copii ale proceselor-verbale de predare-primire. Solicitarea, semnată de administratorul David Zeininger, invocă art. 6 și 11^1 din Legea nr. 544/2001 și subliniază că informațiile despre executarea contractelor de achiziții publice constituie, prin lege, informații de interes public.

Documentele ascunse de ADI Econeamț

Brantner a solicitat ADI Econeamț, prin Cererea nr. 146/16.02.2026 și Revenirea nr. 245/13.03.2026, întregul set de documente justificative care ar dovedi îndeplinirea obligațiilor de mobilizare de către Urban: rapoartele săptămânale de progres conform art. 6 alin. 5 din contract, dovezile constituirii garanției de bună execuție, dovezile existenței utilajelor și echipamentelor pe raza ariei de delegare, dovezile încheierii polițelor de asigurare CASCO, RCA și răspundere civilă generală impuse de art. 25 din contract, dovada angajării personalului, dovada autorizării bazei de lucru, dovada demersurilor pentru obținerea licenței ANRSC, dovada realizării investițiilor asumate prin ofertă.

ADI Econeamț a transmis Răspunsul nr. 163/19.02.2026 doar cu contractul și hotărârile AGA nr. 23/2025 și 14/2026, fără a pune la dispoziție niciunul dintre actele solicitate – dovezi efective ale modului de îndeplinire de către Asocierea Urban a obligațiilor de mobilizare. Brantner a reiterat solicitarea, subliniind că art. 13 din Legea 544/2001 prevede expres că ”informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public”.

Avertisment penal: posibil abuz în serviciu

În sesizarea cea mai recentă, Brantner Servicii Ecologice SRL invocă explicit posibila încadrare a faptelor pe ilicit penal în forma abuzului de serviciu (art. 13^2 din Legea nr. 78/2000) și solicită ADI Econeamț și autorităților competente să acționeze ”pentru evitarea unor încălcări ale legislației”. Argumentul juridic: art. 6 alin. 8 din contract prevedea ca, în caz de neîndeplinire de către operator a obligațiilor de mobilizare în termenul de 6 luni, ”Contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere a Delegatului și fără alte formalități decât notificarea transmisă, în acest sens, de Asociație Delegatului”. În loc să aplice această clauză, ADI Econeamț a ales să prelungească – de doua ori – deși prelungirea poate fi acordată, conform aceluiași contract, numai pentru motive care nu îi sunt imputabile operatorului.

Mai grav, după atâtea sesizări succesive transmise de Brantner pe parcursul a aproape un an – din iunie 2025 până în prezent – ADI Econeamț a continuat să tolereze ”derapajele” Asocierii Urban, în loc să își exercite atribuțiile de monitorizare și sancționare prevăzute de art. 8 alin. 1 lit. i) din contract. Brantner califică aceasta atitudine drept ”sacrificarea interesului public în favoarea Asocierii Urban”.

Întrebări fără răspuns

La data acestui articol, următoarele întrebări rămân fără răspuns oficial:

– De ce a aprobat ADI Econeamț prima prelungire (60 zile) prin Actul Adițional nr. 1/14.01.2026, în condițiile în care toate motivele invocate de Urban prin Solicitarea nr. 130/12.12.2025 erau imputabile operatorului și solicitarea era, conform sesizării Brantner, lipsită de orice anexă doveditoare?

– De ce a aprobat ADI Econeamț a doua prelungire (90 zile), prin care perioada de mobilizare se întinde acum până la 16.06.2026, și de ce se discută deja o a treia prelungire, în condițiile în care art. 6 alin. 8 din contract impunea încetarea de drept încă din ianuarie 2026?

– Cine răspunde pentru lucrările demarate fără autorizație de construire la stația de compostare Piatra Neamț, pe o platformă construită din fonduri europene?

– Va plăti populația Zonei 1 Neamț tarife calculate în baza investițiilor pe care Urban nu le va realiza?

– De ce Consiliul Județean Neamț, Instituția Prefectului și Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Neamț nu au reacționat la sesizările transmise încă din iunie 2025?

– Când vor primi efectiv toți cetățenii din zonă pubelele pentru care contractul prevede o investiție de zeci de milioane de lei?

– Va deveni Asocierea Urban Grup Environment – Eurosal Trade operatorul Zonei 1 Neamț fără să fi făcut niciodată investițiile cu care a câștigat licitația?

Până la obținerea răspunsurilor, serviciul de salubrizare funcționează în continuare prin operatorul anterior, în baza obligației legale prevăzute la art. 580 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – continuitatea serviciului public neputând fi întreruptă din culpa noului operator desemnat. Iar contractul de 221 de milioane de lei rămâne, pe hârtie, semnat – dar fără nicio investiție realizată, fără autorizații valabile și fără echipamente livrate. Cu două prelungiri abuzive deja consumate și o a treia în pregătire.

Material preluat din Mesagerul de Neamț.