Două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui accident produs în această după amiază în comuna Dobreni, între un autoturism și o motocicletă.

Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 15.30. În autoturism se afla doar conducătorul auto în timp ce pe motocicletă erau 2 persoană.

„În urma impactului, cele două persoane de pe motocicletă au necesitat îngrijiri medicale. Victimele, un bărbat de 40 de ani și o femeie de 36 de ani, au fost preluate de echipajele SMURD TIM și SAJ și ulterior transportate la UPU Piatra-Neamț”.

Revenim cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

D.P.

FOTO: ISU Neamț