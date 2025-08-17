WhatsApp Image 2025 08 17 at 16.38.47Două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui accident produs în această după amiază în comuna Dobreni, între un autoturism și o motocicletă.

Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 15.30. În autoturism se afla doar conducătorul auto în timp ce pe motocicletă erau 2 persoană.

În urma impactului, cele două persoane de pe motocicletă au necesitat îngrijiri medicale. Victimele, un bărbat de 40 de ani și o femeie de 36 de ani, au fost preluate de echipajele SMURD TIM și SAJ și ulterior transportate la UPU Piatra-Neamț”.

Revenim cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

D.P.

FOTO: ISU Neamț

