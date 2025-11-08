Două persoane rănite după ce un autoturism a ieșit de pe șosea în Secuienii Noi

Două persoane au fost rănite, vineri seară, 7 noiembrie, în urma unui accident produs în localitatea Secuienii Noi.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în jurul orei 18:30. O femeie de 68 de ani, din județul Iași, care conducea un autoturism din direcția Bacău spre Roman, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, vehiculul izbindu-se de un cap de pod.

Din primele cercetări, se pare că șoferița ar fi adormit la volan. În urma impactului, atât conducătoarea auto, cât și un pasager în vârstă de 66 de ani, aflat în același autoturism, au fost răniți.

Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind vătămarea corporală din culpă.

Foto: IPJ Neamț