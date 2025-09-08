Două persoane au fost rănite în această dimineață, în urma unui accident produs pe centura ocolitoare a municipiului Bacău, unde două autoturisme au intrat în coliziune.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și personal medical pentru salvarea victimelor și acordarea primului ajutor. Una dintre victime a rămas încarcerată, fiind extrasă de pompieri și predată echipajului SAJ Bacău în stare semiconștientă.

Șoferul celui de-al doilea autoturism, care a refuzat inițial îngrijirile medicale, a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea zonei, luând măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

Denisa POPA

Foto: ISU Bacău