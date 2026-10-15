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Două orașe din Regiunea de Nord-Est, față în față cu Brașovul și Bucureștiul pentru titlul de Capitală a Tineretului 2028

de Vlad Bălănescu

Suceava și Târgu-Neamț duc Moldova în competiția cu cele mai multe orașe candidate de până acum pentru titlul de Capitală a Tineretului din România. Ambele au trecut de primele selecții și au rămas între cele zece finaliste din care vor fi alese orașele pentru finala de la Alba Iulia.

Miza regională este vizibilă: pe listă se află centre mari, cu universități și bugete consistente — București – Sectorul 1, Brașov, Satu Mare, Bistrița — dar și orașe medii și mici precum Deva, Mediaș, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, alături de cele două din nord-est. Pentru Târgu-Neamț, simpla menținere în acest grup înseamnă deja expunere națională; pentru Suceava, o candidatură puternică ar putea aduce Summitul Tinerilor din 2028 în Bucovina.Două orașe din Regiunea de Nord-Est, față în față cu Brașovul și Bucureștiul pentru titlul de Capitală a Tineretului 2028

Dosarele depuse până la 21 septembrie au trebuit să arate altceva decât promise de campanie: ce vor tinerii din oraș, ce program propune administrația pentru anul de titlu, cu cine lucrează și cu ce bani. Evaluarea dosarelor se încheie la 15 octombrie, iar două sau trei orașe vor fi chemate să-și apere proiectul live, la Summitul Tinerilor, în maximum jumătate de oră, plus întrebări din juriu.

Câștigătorul ia titlul pentru 2028, 50.000 de euro de la BCR pentru proiecte și rolul de gazdă a Summitului din anul titlului.

Verdictul nu vine doar de la experți. Pe lângă juriul clasic — oameni din primării mari, Parlament, Comisia Europeană, organizații studențești și de elevi, ONG-uri și companii — notele tinerilor contează direct. Grupul Youth Voice, 24 de tineri între 14 și 29 de ani din orașe mari, medii și mici, de la București și Iași până la Toplița, Horezu sau Murfatlar, are o pondere de 21% din punctaj. Practic, un dosar scris doar pentru birocrați, fără limbaj și idei care să-i convingă pe tineri, pleacă din start cu handicap.Două orașe din Regiunea de Nord-Est, față în față cu Brașovul și Bucureștiul pentru titlul de Capitală a Tineretului 2028

Coordonatorul selecției, András Farkas, spune că numărul record de candidați obligă orașele să treacă de la intenții la parteneriate și mecanisme clare de implicare a tinerilor. Din perspectiva Moldovei, întrebarea este dacă Suceava și Târgu-Neamț reușesc să transforme nevoile locale — de la spații pentru tineri la evenimente și politici urbane — într-un program care să reziste în fața marilor competitori.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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