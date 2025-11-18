Două misiuni pentru ISU Neamț după vijelia care a lovit județul

Vântul puternic din noaptea de 17 spre 18 noiembrie a creat probleme în mai multe zone din județul Neamț.

Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, au fost misiuni în zona orașului Bicaz și comunei Ceahlău.

Arbori căzuți pe carosabil la Potoci

În jurul orei 01.30, pompierii au intervenit „în orașul Bicaz pentru îndepărtarea unor arbori căzuți pe carosabil pe DN 15 (satul Potoci)”. La fața locului s-a deplasat un echipaj cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și au reușit să îndepărteze copacii.

Stâlp de electricitate rupt la Ceahlău

Un stâlp de electricitate rupt a pus în pericol o casă din comuna Ceahlău. „La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Ceahlău, Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului și E.ON. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice pentru a evita producerea unui incendiu.

Reprezentanții E.ON au acționat pentru remedierea defecțiunilor”, precizează comunicatul ISU Neamț.

FOTO: ISU Neamț