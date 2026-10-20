Două mașini implicate într-un accident pe o stradă din Roman

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marți dimineață, 20 octombrie în jurul orei 08:20, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Roman.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman și polițiștii. Persoanele aflate în cele două autoturisme s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au curățat carosabilul.

Foto: ISU Neamț