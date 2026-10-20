Două mașini implicate într-un accident pe o stradă din Roman
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Două mașini implicate într-un accident pe o stradă din Roman

Popa Denisa
de Popa Denisa

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marți dimineață, 20 octombrie în jurul orei 08:20, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Roman.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman și polițiștii. Persoanele aflate în cele două autoturisme s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au curățat carosabilul.

Două mașini implicate într-un accident pe o stradă din Roman

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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