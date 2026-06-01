Două intervenții într-o singură zi pe Ceahlău: avertismentul salvamontiștilor – muntele nu iartă imprudența pe vreme rea

de Vlad Bălănescu

Două fetițe, de 10 respectiv 12 ani, au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor nemțeni duminică, 31 mai, după ce au rămas blocate pe trasee din Masivul Ceahlău, în condiții meteo deosebit de dificile. Cazurile, petrecute la câteva ore distanță, readuc în atenție un lucru pe care salvatorii montani îl repetă constant: muntele nu este un loc pentru improvizații, mai ales în condiții de vreme severă.

Ploaie torențială, temperaturi apropiate de îngheț și vizibilitate redusă la aproximativ 50 de metri au transformat o simplă excursie într-o situație de risc major. În primul caz, o fetiță de 12 ani a cedat fizic în zona Cușma Dorobanțului, la circa 1.600 de metri altitudine, epuizată și udă complet. Familia încerca să ajungă la Cabana Dochia, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile.

Câteva ore mai târziu, o altă intervenție a avut loc în zona Piciorul lui Bucur. O familie cu un copil de 10 ani a alunecat pe traseul acoperit de noroi, ajungând într-o ravenă. Fetița a suferit un traumatism la picior și a fost ulterior transportată la spital pentru investigații.

Șeful Salvamont Neamț, Raul Papalicef, atrage atenția că astfel de situații pot fi evitate printr-o minimă evaluare a riscurilor: „Nu era vreme de mers pe munte. Vorbim de cod galben de precipitații, temperaturi foarte scăzute și vizibilitate redusă. În astfel de condiții, orice traseu devine periculos, iar riscurile cresc exponențial, mai ales când sunt implicați copii”.

Salvatorii montani subliniază că, deși echipamentul este important, acesta nu poate compensa deciziile greșite. Alegerea momentului pentru o ascensiune este esențială, iar prognoza meteo trebuie să fie primul criteriu luat în calcul.

Cele două intervenții s-au încheiat cu bine, ambele fetițe fiind coborâte în siguranță la Durău. Însă astfel de episoade rămân semnale de alarmă: muntele nu iartă imprudența, iar vremea nefavorabilă poate transforma rapid o plimbare într-o situație limită.

 

Sursă video: Facebook / Salvamont Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
VIDEO. Neamț. Urs la plimbare pe strada principală din comuna Tazlău
Neamț. Instanțele de judecată declanșează proteste – pe 4 iunie activitatea este paralizată până la prânz
Militarii nemțeni au participat la exercițiul „PETRODAVA 26"

Militarii Batalionului 634 Infanterie din Piatra-Neamț s-au instruit, timp...
Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț

Un frumos eveniment dedicat copiilor a fost organizat astăzi...
Un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren din Gara Târgu-Neamț

Actualizare. Pacientul cu arsuri severe va fi transportat cu...
Iași. Grav accident în localitatea Sârca – traficul este blocat

Un grav accident de circulație a avut loc cu...
Mesaj de 1 Iunie din partea președintelui Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa

