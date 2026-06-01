Două intervenții într-o singură zi pe Ceahlău: avertismentul salvamontiștilor – muntele nu iartă imprudența pe vreme rea

Două fetițe, de 10 respectiv 12 ani, au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor nemțeni duminică, 31 mai, după ce au rămas blocate pe trasee din Masivul Ceahlău, în condiții meteo deosebit de dificile. Cazurile, petrecute la câteva ore distanță, readuc în atenție un lucru pe care salvatorii montani îl repetă constant: muntele nu este un loc pentru improvizații, mai ales în condiții de vreme severă.

Ploaie torențială, temperaturi apropiate de îngheț și vizibilitate redusă la aproximativ 50 de metri au transformat o simplă excursie într-o situație de risc major. În primul caz, o fetiță de 12 ani a cedat fizic în zona Cușma Dorobanțului, la circa 1.600 de metri altitudine, epuizată și udă complet. Familia încerca să ajungă la Cabana Dochia, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile.

Câteva ore mai târziu, o altă intervenție a avut loc în zona Piciorul lui Bucur. O familie cu un copil de 10 ani a alunecat pe traseul acoperit de noroi, ajungând într-o ravenă. Fetița a suferit un traumatism la picior și a fost ulterior transportată la spital pentru investigații.

Șeful Salvamont Neamț, Raul Papalicef, atrage atenția că astfel de situații pot fi evitate printr-o minimă evaluare a riscurilor: „Nu era vreme de mers pe munte. Vorbim de cod galben de precipitații, temperaturi foarte scăzute și vizibilitate redusă. În astfel de condiții, orice traseu devine periculos, iar riscurile cresc exponențial, mai ales când sunt implicați copii”.

Salvatorii montani subliniază că, deși echipamentul este important, acesta nu poate compensa deciziile greșite. Alegerea momentului pentru o ascensiune este esențială, iar prognoza meteo trebuie să fie primul criteriu luat în calcul.

Cele două intervenții s-au încheiat cu bine, ambele fetițe fiind coborâte în siguranță la Durău. Însă astfel de episoade rămân semnale de alarmă: muntele nu iartă imprudența, iar vremea nefavorabilă poate transforma rapid o plimbare într-o situație limită.

