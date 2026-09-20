Două incendii în gospodării din județul Suceava. O casă și trei anexe au fost afectate

Pompierii suceveni au intervenit, în perioada 18-19 septembrie, pentru stingerea a două incendii izbucnite în gospodării din localitățile Botoșenița Mare și Sucevița. În urma celor două evenimente, o casă de locuit și trei anexe gospodărești au fost afectate.

Primul incendiu a fost anunțat vineri, 18 septembrie, la ora 19:26, în localitatea Botoșenița Mare. Pompierii Gărzii de Intervenție Siret, împreună cu voluntarii SVSU Calafindești, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la podul adăpostului de animale și la alte două construcții anexe, existând pericolul ca incendiul să se extindă la întreaga gospodărie și la locuința învecinată.

Proprietarul a suferit un atac de panică și a primit primul ajutor de la echipajul SMURD. Ulterior, bărbatul și-a revenit și a refuzat transportul la spital.

Cele trei anexe, împreună cu bunurile din interior, au fost afectate pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii au reușit să salveze casa de locuit, bucătăria de vară și locuința învecinată. Incendiul a fost lichidat la ora 21:03.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost flacăra provenită de la o lampă cu combustibil gazos, utilizată în interiorul adăpostului de animale.

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Un alt incendiu a izbucnit sâmbătă, 19 septembrie, în jurul orei 14:49, la o casă de locuit din Sucevița. Militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți, sprijiniți de pompierii voluntari din Sucevița și Marginea, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea salvatorilor, locuința ardea generalizat, iar flăcările amenințau să se extindă la anexele gospodărești. Incendiul a fost lichidat la ora 16:30.

Casa, construită din lemn și acoperită cu tablă, precum și bunurile din interior au ars pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată.

În acest caz nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să protejeze anexele gospodărești.

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Foto: ISU Suceava