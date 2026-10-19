Două furturi de telefoane, în Piatra Neamț. O femeie de 79 de ani și un bărbat de 49 de ani, identificați de polițiști

Polițiștii din Piatra Neamț au identificat două persoane bănuite de furtul unor telefoane mobile. Într-un caz, telefonul unui adolescent, în valoare de 2400 de lei, a fost găsit la domiciliul unei femei de 79 de ani. În celălalt caz, un bărbat de 49 de ani a fost reținut după ce ar fi furat telefonul unei femei de 89 de ani.

Primul caz a fost sesizat pe data de 14 octombrie, la ora 15:54, când un adolescent de 17 ani a anunțat Poliția că prietenului său, de aceeași vârstă, i-a fost furat telefonul mobil de pe o bancă din Parcul Aurora, din Piatra Neamț.

Potrivit IPJ Neamț: „Cu ocazia verificărilor, investigațiilor și a activităților de cercetare penală efectuate în cauză, a fost identificată persoana bănuită de comiterea furtului, o femeie de 79 de ani, din Piatra-Neamț. La data de 15 octombrie a.c., Judecătoria Piatra-Neamț a emis un mandat de percheziție domiciliară la locuința acesteia, din Piatra-Neamț, în imobilul acesteia fiind identificat și ridicat telefonul mobil aparținând persoanei vătămate”.

În cel de-al doilea caz, polițiștii au identificat, pe 18 octombrie, în jurul orei 10:00, un bărbat de 49 de ani, în zona Pieței Centrale din Piatra Neamț. Acesta este bănuit că ar fi furat telefonul unei femei de 89 de ani, în timp ce aceasta se afla pe o bancă, în fața blocului în care locuiește.

Fapta ar fi avut loc pe 1 octombrie, în jurul orei 20:00. Potrivit cercetărilor, bărbatul i-ar fi luat telefonul din poșetă, prejudiciul fiind estimat la 500 de lei.

„În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat, în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de înlocuire a măsurii preventive a controlului judiciar”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările.