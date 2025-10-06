Două firme din Neamț, singurele ofertante pentru pasajul rutier de la Roman – Un proiect crucial pentru infrastructura județului

Două companii de construcții cu sediul în județul Neamț, Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi (fosta Aqua Parc) și Danlin XXL, au depus singurele oferte pentru contractul, în valoare de aproape 77 milioane de lei, vizând construirea pasajului suprateran peste calea ferată de la Roman, pe DN 2, la ieșirea spre Suceava și Iași. Proiectul este derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și are o importanță majoră pentru fluidizarea traficului în zonă.

Pasajul va avea o lungime totală de 1.795 metri (incluzând bretelele de acces) și va decongestiona traficul pe DN 2, una dintre cele mai circulate artere din județ. Această investiție devine și mai importantă, având în vedere că DN 2 va fi dublat de viitorul lot 2 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (Trifești – Gherăești, 19 km), la care se lucrează deja și care urmează să fie finalizat în 2026.

Din punct de vedere tehnic, pasajul propriu-zis va avea o lungime de 308 metri, tablierul peste calea ferată spre Iași – 298 metri, iar rampele de acces – 431 metri. Contractul prevede proiectarea și execuția lucrărilor, pe o perioadă de 24 de luni, finanțarea fiind asigurată atât din fonduri europene (Programul Transport), cât și din surse proprii.

Cele două oferte vin din partea unor companii cu experiență pe piață și cifre solide:

Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a avut în 2024 o cifră de afaceri de 264 milioane lei și 201 angajați, iar partenerii săi în acest proiect sunt Frasinul și Maristar, firme cu activitate și pe alte șantiere mari din țară.

Danlin XXL, în asociere cu GottStrasse, a raportat 562 milioane lei cifră de afaceri și 484 de angajați în 2023. De asemenea, Danlin a câștigat recent licitația pentru proiectarea și execuția lotului 1D al Autostrăzii A8, contract de un miliard de lei (aflat în fază de contestație).

Valoarea totală a proiectului de la Roman este de 76.802.552 lei, iar banii provin atât din Fondul European de Dezvoltare Regională (25.844.020 lei), cât și din fonduri naționale (38.766.030 lei), restul reprezentând cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Construcția acestui pasaj este un pas major pentru siguranța și eficiența traficului din zona municipiului Roman și va contribui la dezvoltarea economică a întregului județ, facilitând legăturile rutiere spre Iași, Suceava, dar și cu viitoarea autostradă.