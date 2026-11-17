Două accidente în care au fost implicate pietoni au avut loc luni, 17 noiembrie, în municipiul Roman. În ambele cazuri, victimele au fost femei, cu vârste de 54 și 91 de ani, care au fost transportate la spital.

Primul accident s-a produs în jurul orei 08:48, pe strada Sucedava. Potrivit polițiștilor, o femeie de 91 de ani, din Roman, care traversa strada pe trecerea pentru pietoni, ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din județul Vaslui.

Cel de-al doilea eveniment rutier a fost înregistrat la ora 12:27, pe Artera Ocolitoare Roman Vest, în apropierea unui sens giratoriu. O femeie de 54 de ani, din Roman, care traversa neregulamentar strada, ar fi fost lovită de un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 56 de ani, din județul Tulcea, care se deplasa în direcția județului Bacău.

Ambele femei au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru vătămare corporală din culpă.