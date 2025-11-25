Două drone rusești au intrat pe teritoriul României. Se pare că o dronă ar fi căzut în județul Vaslui

Două drone rusești au intrat, în această dimineață, în spațiul aerian al României, în zona Tulcea–Galați, determinând intervenția de urgență a aviației militare și emiterea de mesaje Ro-Alert în județele Tulcea, Galați și Vrancea.

Actualizare: Declarații îngrijorătoare ale Ministrului Apărării – drona ar fi căzut în județul Vaslui

Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării a făcut o serie de declarații în legătură cu drona rusească care ar fi intrat pe teritoriul României. Se pare că o dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui.

„Armata Română și avioanele germane au încercat să o dea jos și tocmai am primit informația că au găsit o dronă – probabil e vorba chiar de acea dronă – căzută în județul Vaslui. O să îmi întrerup activitatea aici și o să plec înapoi la București. Generalul Gheorghiță Vlad e acolo și ne coordonăm.

Drona găsită în județul Vaslui este fără încărcătură și probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele de vânătoare. O să discut cu piloții germani care au fost în misiune. De două ori s-au ridicat, câte două avioane Eurofighter, iar între ele au fost ridicate avioanele F-16 românești de la Baza Borcea. Nu au tras în dronă. Analizând potențialele daune colaterale pe care le-ar putea face dacă trag, au ales să nu angajeze. Este presupunerea mea și vom avea raportul misiunii“, a declarat Ionuț Moșteanu la la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța.

Două drone rusești, detectate în Tulcea și Galați

Conform comunicărilor oficiale ale Ministerului Apărării, radarele românești au detectat, în această dimineață, o țintă aeriană care se îndrepta spre spațiul aerian național, în proximitatea județului Tulcea. În consecință, la ora 06:28 au fost ridicate în aer două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, cu misiune de monitorizare și intervenție, dacă este cazul.

Ținta a traversat spațiul aerian național venind din direcția Vâlcove (Ucraina) până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06:55, pentru populația din județul Tulcea a fost emis un mesaj Ro-Alert.

La 07:11, piloții Eurofighter au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, adică în afara spațiului aerian al României.

A doua intrare, în zona Galați. Moldova, în raza de risc

Situația a escaladat în jurul orei 07:37, când a fost dat ordinul de decolare pentru două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană Borcea. La 07:48, sistemul Ro-Alert a fost activat și pentru județul Galați, zonă cu impact direct asupra întregii regiuni a Moldovei de sud și centru.

La 07:50, sistemele radar au înregistrat o a doua pătrundere în spațiul aerian românesc, de această dată în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu ținta.

Ulterior, la 08:36, a fost emis mesaj Ro-Alert și în județul Vrancea, județ aflat în vecinătatea directă a Moldovei istorice. Până în acest moment, autoritățile militare nu au raportat căderi de fragmente sau explozii pe teritoriul României.

Pentru locuitorii din Neamț și din restul Moldovei, aceste incidente repetate în proximitatea Ucrainei, în special pe axa Tulcea–Galați–Vrancea, sunt un nou semnal că războiul de la granița estică a NATO rămâne extrem de aproape și imprevizibil.

Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, a declarat la Digi24 că „în prezent și în Vrancea a fost emis un mesaj Ro-Alert, la 08:36”, precizând că situația este în desfășurare în zonă, însă până la această oră nu au fost înregistrate „evenimente negative” pe teritoriul județului.

„Este vorba despre o țintă aeriană pe care noi o avem în monitorizare începând de dimineață în județul Tulcea, apoi în zona județului Galați avem aeronavele în desfășurare”, a mai spus reprezentantul MApN. Întrebat dacă este vorba despre aceeași dronă, acesta a dat de înțeles că este prea devreme pentru o concluzie clară, dar a subliniat că „piloții au aprobare de angajare a țintei”.

Atac masiv asupra Ucrainei

Incidentul aerian din apropierea granițelor României survine în contextul unui nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei. Noaptea trecută, armata rusă a atacat mai multe regiuni ucrainene cu rachete și drone. La Kiev, au fost lovite două blocuri de locuințe. Potrivit autorităților locale, cel puțin șase persoane au murit și trei au fost rănite, informații citate de postul France 24.

Primarul Kievului a anunțat că, din cauza avariilor produse de atacuri, alimentarea cu apă și electricitate este întreruptă în anumite zone ale orașului.

În acest context, președintele Volodimir Zelenski a transmis un nou avertisment către populație: „Trebuie să fim conștienți că Rusia nu va reduce presiunea asupra noastră. Trebuie să fim foarte atenți la alertele de raid aerian și la toate amenințările de atac”.

Pentru regiunea Moldovei, aflată în apropierea coridorului Dunării maritime și a zonelor ucrainene frecvent vizate de atacuri, astfel de incidente arată încă o dată că securitatea depinde atât de sistemele de apărare și avertizare ale statului român, cât și de vigilența populației în fața mesajelor Ro-Alert și a comunicărilor oficiale.