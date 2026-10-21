Două demisii în prefecturi în Regiunea de Nord-Est, la Neamț și Iași

Învestirea noului Guvern condus de Luca Niculescu vine la pachet cu schimbări la nivelul prefecturilor din țară, unde urmează să fie numiți, în perioada imediat următoare prefecți și subprefecți PSD, potrivit algoritmului politic care a funcționat până acum. În Regiunea de Nord-Est a țării, prefectul de Neamț, Maria Apostol și-a înaintat demisia, miercuri, 21 octombrie, după ce, cu o zi înainte subprefectul Iulian Jugan (PNL) a răspuns în același mod deciziei luate la nivel de partid de a ieși de la guvernare (detalii citiți aici).

Subprefectul de Iași, Florin Bucșă (USR) și-a înaintat și el demisia din funcție, însă prefectul de Bacău, Andreea Negru a confirmat pe 21 octombrie 2026, printr-un mesaj public, că rămâne în funcție și că nu a semnat nicio demisie. Aceasta spune că mai are încă lucruri de făcut, până ce va apărea hotărârea de guvern privind schimbarea ei din funcția de prefect al județului Bacău.

„Încă nu mi-am depus demisia. Dacă ar fi să-mi reproșez ceva, în primul rând mi-aș reproșa că nu am comunicat suficient”, a spus Andreea Negru în mesajul adresat băcăuanilor pe Facebook.

Nici Raluca Curelariu, prefectul de Botoșani, nu și-a anunțat demisia, este în continuare în funcție și își exercită atribuțiile, atacând chiar în instanță în cursul acestei zile o hotărâre locală legată de jocurile de noroc.

„Astăzi am fost din nou la Tribunal pe tema păcănelelor din Botoșani.

În aprilie, la dezbaterea de la Primărie, am vorbit despre Școala nr. 8. De la curtea școlii până la sala de jocuri sunt 30 de metri. Pe jos, cam trei minute.

Noua hotărâre impune distanța de 150 de metri doar față de licee. Școlile generale rămân neprotejate.

Consilierii locali au ales să permită în continuare jocurile de noroc, în ciuda faptului că botoșănenii au cerut altceva. Au dreptul să ia această decizie, dar trebuie să respecte legea”, anunță în ultima sa postare de pe contul său de socializare prefectul de Botoșani.

Angela Croitoru