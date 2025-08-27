Două accidente cu tot atâtea victime au avut loc marți, 26 august, în cursul după-amiezii și a serii, în două localități nemțene.

Primul dintre acestea a avut loc, în jurul orei 13:00, în Slobozia, la Roznov. Un șofer a pierdut controlul asupra volanului, într-o curbă la stânga, cel mai probabil din cauza vitezei și a intrat în plin într-un biciclist care circula la marginea sensului opus de mers.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 61 de ani, din Roznov, conducea un autoturism pe strada Șes Canal, din localitatea Slobozia, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, surprinzând și accidentând un biciclist care se deplasa din sens opus.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea biciclistului, un bărbat în vârstă de 65 de ani, din aceeași localitate, care a fost transportat la o unitate medicală.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat agent principal Maria Andreea Atomei, purtător de cuvânt al IPJ Neamț.

Un accident și mai multe semne de întrebare

Cel de-al doilea accident s-a petrecut în aceeași zi, în jurul orei 21:00, în comuna Ion Creangă. O fetiță de doar 7 ani, care circula cu o trotinetă electrică, s-a dezechilibrat, a căzut pe șosea și s-a rănit, fiind necesar transportul acesteia la spital pentru tratament.

“La data de 26 august a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce o minoră în vârstă de 7 de ani, din aceeași localitate, se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Averescu Oancea, din localitatea Ion Creangă, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorei, care a fost transportată la o unitate medicală.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat agent principal Maria Andreea Atomei.

Accidentul în sine ridică cel puțin un semn de întrebare: de ce o fetiță de numai 7 ani utiliza trotineta electrică, când vârsta minimă în România pentru a circula cu un astfel de vehicul electric este de 14 ani, cu precizarea că cel puțin până la 16 ani este obligatorie purtarea căștii de protecție?

Polițiștii urmează să găsească răspunsul la aceste aspecte și alte detalii în cadrul anchetei penale.

Angela Croitoru

Foto ilustrative: arhivă