Două accidente pe treceri de pietoni în Neamț, în doar două ore

Două femei au ajuns, joi seară, 27 noiembrie, la spital, după ce au fost accidentate pe trecerile de pietoni în două localități din județul Neamț.

Primul incident s-a produs în Roznov, în jurul orei 17:30. Potrivit Poliției, un bărbat în vârstă de 45 de ani, localnic, conducea pe strada Tineretului, din direcția Borlești – Roznov, când ar fi surprins pe trecerea de pietoni o femeie de 73 de ani. Impactul a rănit-o pe aceasta, fiind necesară intervenția unui echipaj de ambulanță care a transportat-o la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru investigații medicale. Testările pentru consumul de alcool ale șoferului și ale victimei au indicat rezultate negative.

Al doilea accident a avut loc, la ora 19:30, în Dumbrava Roșie. Un bărbat de 62 de ani, din Piatra Neamț, aflat la volanul unui autoturism care circula spre Roznov, ar fi acroșat o femeie de 50 de ani ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Și în acest caz, victima a fost transportată la Spitalul Județean pentru îngrijiri și investigații suplimentare. Testarea alcoolscopică a arătat, de asemenea, valori negative.

În ambele situații, polițiștii au deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.