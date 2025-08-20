Marți, 19 august, două accidente rutiere grave au avut loc pe șosele din Bozieni și Gherăești, în urma cărora două persoane au fost rănite și au necesitat internarea în spital.

Primul dintre acestea a avut loc, în jurul orei 14.30, pe Drumul Național 15D, în satul Bozienii de Sus.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 25 ani, din Roman, conducea o autoutilitară pe DN 15D, în localitatea Bozienii de Sus, n-ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului celui de-al doilea autoturism, o femeie de 38 de ani, din Bozienii de Sus.

Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative”, a precizat IPJ Neamț.

În seara aceleași zile, în jurul orei 22.00, pe o stradă din Gherăești, un adolescent de 16 ani, care se deplasa pe bicicletă, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. În urma impactului, acesta a suferit traumatisme ce au necesitat tratamentul în Spitalul Municipal Roman.

În ambele cazuri, polițiștii rutieri au deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă în cadrul cărora se efectuează verificări.

A.C.