Două accidente în Neamț, în 30 de minute. Patru autoturisme au fost implicate într-unul dintre evenimente

Două accidente au fost anunțate vineri dimineață, în județul Neamț, la interval de aproximativ 30 de minute. Primul s-a produs în comuna Păstrăveni, iar al doilea în satul Davideni, comuna Țibucani.

Primul apel a fost înregistrat la ora 10:51, prin sistemul eCall și ulterior prin 112. În accidentul din Păstrăveni au fost implicate un autoturism și o autoutilitară, în care se aflau doar șoferii.

La sosirea echipajelor de intervenție, cele două persoane erau deja ieșite din vehicule și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La scurt timp, la ora 11:21, pompierii au fost solicitați la un al doilea eveniment rutier, produs în satul Davideni, comuna Țibucani. De această dată, au fost implicate patru autoturisme, în care se aflau cinci persoane.

Nici în acest caz nu au fost înregistrate victime care să necesite îngrijiri medicale. Toate persoanele reușiseră să iasă din mașini până la sosirea salvatorilor.

La ambele intervenții au participat pompieri de la Detașamentul Târgu Neamț și SVSU Păstrăveni, alături de polițiști.

Foto: ISU Neamț