Două accidente cu pietoni răniți, în Neamț. Unul dintre ei traversa neregulamentar

Două accidente în care au fost implicați pietoni s-au produs miercuri, 30 septembrie, în județul Neamț, unul în Costișa și celălalt în municipiul Roman.

În jurul orei 20:20, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați prin 112 despre producerea unui accident pe DN 15, în localitatea Costișa.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 45 de ani, din Piatra Neamț, conducea un autoturism din direcția Bacău spre Piatra Neamț, moment în care ar fi surprins și accidentat un bărbat de 47 de ani. Acesta din urmă traversa strada printr-un loc nepermis.

Pietonul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la o unitate medicală. Șoferul a fost testat pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un alt accident s-a produs în jurul orei 07:19, pe bulevardul Republicii din Roman.

Potrivit IPJ Neamț: „în timp ce un tânăr de 20 de ani, din Roman, conducea un autoturism pe sectorul de drum anterior menționat, ajuns la trecerea pentru pietoni amplasata la intersecția cu strada Eternității, ar fi surprins și accidentat o minoră, de 16 ani, ce se afla angajată în traversarea regulamentară a străzii. În urma impactului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru rezultatul fiind negativ”.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA