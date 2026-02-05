ACTUALITATESOCIAL

Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

de Popa Denisa

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au avut loc joi dimineață, 5 februarie, în județul Neamț, unul în Roman și unul în Piatra Neamț. În ambele cazuri, persoanele implicate au fost transportate la o unitate medicală, iar șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, potrivit informațiilor transmise de polițiști.

Primul accident a avut loc la ora 05:35, pe strada Sucedava din municipiul Roman, un bărbat de 60 de ani, din Roman, care conducea un autoturism spre bulevardul Roman Mușat, ar fi surprins și accidentat o femeie de 56 de ani. Potrivit polițiștilor, aceasta s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Al doilea incident a avut loc în jurul orei 08:00, pe strada Orhei din municipiul Piatra Neamț. O femeie de 34 de ani, din aceeași localitate, aflată la volan, ar fi accidentat o femeie de 58 de ani, care traversa pe marcajul pietonal. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni
Articolul următor
FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Ultima ora

ECONOMIE

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

Pe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
INFRACȚIONAL

Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se...
ACTUALITATE

Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară...
SOCIAL

Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.

Categorii

ECONOMIE

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

Pe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
INFRACȚIONAL

Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se...
ACTUALITATE

Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară...
SOCIAL

Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.
Sănătate Neamţ

Gripă aviară confirmată în Neamț

Primul caz de gripă aviară din acest an a...
SOCIAL

FOTO. Neamț. Femeie de 74 de ani rănită după mașina în care se afla a ieșit de pe carosabil

O femeie a fost rănită într-un accident produs miercuri,...
ACTUALITATE

Botoșani. Incendiu soldat cu decesul unei persoane

O femeie de 80 de ani, din localitatea Călărași,...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale