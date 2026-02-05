Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au avut loc joi dimineață, 5 februarie, în județul Neamț, unul în Roman și unul în Piatra Neamț. În ambele cazuri, persoanele implicate au fost transportate la o unitate medicală, iar șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, potrivit informațiilor transmise de polițiști.

Primul accident a avut loc la ora 05:35, pe strada Sucedava din municipiul Roman, un bărbat de 60 de ani, din Roman, care conducea un autoturism spre bulevardul Roman Mușat, ar fi surprins și accidentat o femeie de 56 de ani. Potrivit polițiștilor, aceasta s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Al doilea incident a avut loc în jurul orei 08:00, pe strada Orhei din municipiul Piatra Neamț. O femeie de 34 de ani, din aceeași localitate, aflată la volan, ar fi accidentat o femeie de 58 de ani, care traversa pe marcajul pietonal. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.