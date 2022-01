În sfârşit, după şase ani, în scandalul păcănelelor, mediatizat intens la vremea lui în 2016, s-a luat o decizie definitivă.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au admis apelul declarat de DNA – Serviciul Teritorial Suceava şi i-a condamnat sub supraveghere pe inspectorul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, Ioan Teodorescu şi doi oameni de afaceri din Botoşani şi unul din Neamţ, patroni ai unor săli de jocuri de noroc.

Ioan Teodorescu a primit trei ani de închisoare sub supraveghere şi pedeapsa complementară de trei ani interzicerea unor drepturi pentru infracţiunea de luare de mită. Totodată, timp de patru ani, începând de ieri, 6 ianuarie, dată la care s-a dat hotărârea, acesta se află sub supraveghere. Instanţa atrage atenţia asupra faptului că, dacă în aceşti patru ani mai săvârseşte vreo infracţiune se va trece la executarea celor patru ani. Pe lângă aceasta, Ioan Teodorescu are de prestat 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Muzeul Judeţean Botoşani şi este obligat să urmeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Botoşani. Sumele primite ca mită, 23.600 lei şi 3.050 de euro, i-au fost confiscate.

Silviu Spiridon, patronul firmei Marsesi SRL Neamţ a fost condamnat sub supraveghere la un an de închisoare şi o amendă penală de 10.000 lei. Trebuie să plătească, „în solidar cu inculpata SC Marsesi SRL Neamţ, către partea civilă M.F.P. – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a sumei de 180.781,3 lei (echivalentul a 41.000 euro la cursul de 4,4093 lei/euro – curs stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), reprezentând: taxa de licenţă de 20.000 euro, taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc de 2.600 euro x 7 aparate şi taxa de viciu de 400 euro x 7 aparate, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile”. În plus, acesta trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi trebuie să urmeze un program de reintegrare socială.

Mita dată şi primită este confiscată

În acelaşi dosar, Costel Calistru, administratorul societăţii Panayotiss SRL Botoşani, a primit o condamnare de un an o lună şi douăzeci de zile, sub supraveghere, contopind pedepsele pentru infracţiunile de dare de mită şi desfăşurarea de jocuri de noroc fără licenţă sau autorizaţie şi „dispune ca inculpatul Calistru Costel să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Botoşani sau în cadrul Muzeului Judeţean Botoşani. În temeiul art.404 alin.2 Cod procedură penală cu referire la art.91 alin.4 Cod penal şi art.96 Cod penal, atrage atenţia inculpatului Calistru Costel că, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, precum şi în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei“. Şi Calistru are de executat 50 de zile de muncă în folosul comunităţii la acelaşi muzeu din Botoşani şi trebuie să participle la un program de reintegrare socială. El trebuie să plătească, în solidar cu firma, la „Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava suma de 180.781,3 lei (echivalentul a 41.000 euro la cursul de 4,4093 lei/euro – curs stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), reprezentând: taxa de licenţă de 20.000 euro, taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc de 2.600 euro x 7 aparate şi taxa de viciu de 400 euro x 7 aparate, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile”.

Administratorul altor două firme din Botoşani, DV Consulting SRL şi Trans Expres SRL, Ştefan Viorel Dănuţă, a primit doi ani, cinci luni şi zece zile închisoare sub supraveghere pentru dare de mită şi desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc. Şi el trebuie să presteze 60 de zile muncă în folosul comunităţii la celaşi muzeu şi să urmeze un program de reintegrare socială. Acesta are de achitat către „Ministerul Finanţelor Publice 1.596.166,6 lei (echivalentul a 362.000 euro la cursul de 4,4093 lei/euro – curs stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), reprezentând: taxa de licenţă de 20.000 euro, taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc de 2.600 euro x 114 aparate şi taxa de viciu de 400 euro x 114 aparate, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile”, iar „în solidar cu inculpata SC Trans Expres SRL Botoşani, la plata către partea civilă M.F.P. – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a sumei de 365.971,9 lei (echivalentul a 83.000 euro la cursul de 4,4093 lei/euro – curs stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), reprezentând: taxa de licenţă de 20.000 euro, taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc de 2.600 euro x 21 aparate şi taxa de viciu de 400 euro x 21 aparate, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plăţii, cu titlul de despăgubiri civile”.

Prejudiciul estimat în acest dosar, în care oamenii de afaceri din Botoşani şi Neamţ, cu sprijinul inspectorului sucevean, au organizat un adevărat lanţ de săli cu păcănele prin diferite comune din nord-estul ţării, fără licenţă, este de cinci milioane de lei, adică 50 de miliarde de lei în monedă veche.

Angela Croitoru