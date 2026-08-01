Dosare penale după mai multe incidente și infracțiuni la regimul rutier, în Neamț

Polițiștii nemțeni au întocmit mai multe dosare penale în ultimele ore, după ce au depistat un șofer băut, un bărbat fără permis la volan și au intervenit la două evenimente rutiere soldate cu persoane rănite.

Un bărbat de 66 de ani, din municipiul Bacău, a fost oprit pentru control pe DN2, în localitatea Secuienii Noi, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tot în cursul zilei de 31 iulie, polițiștii din Bicaz au depistat în trafic, pe DN 15, în localitatea Tarcău, un bărbat de 54 de ani, din județul Bistrița Năsăud, care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal.

În satul Căciulești, comuna Girov, un biciclist în vârstă de 47 de ani s-a dezechilibrat și a căzut în afara părții carosabile. Acesta a fost transportat la spital, iar testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

Un alt eveniment rutier s-a produs în municipiul Roman, unde un bărbat de 60 de ani a pierdut controlul autoturismului în timp ce efectua un viraj la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat. În urma accidentului, șoferul a fost rănit. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA