Dorinel Ursărescu a primit astăzi, 13 noiembrie sentința într-un dosar de corupție în care a fost judecat în calitatea de om de afaceri pe care o avea în anii 2010-2011. Tribunalul Bacău a decis o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare, cu suspendare sub supraveghere pentru 4 ani, pentru că ar fi dat 824.000 lei lui Mihai Banu, acesta deputat la acea vreme. Suma era pentru ca firma lui Ursărescu să primească o parte din lucrările la digul de pe Siret, din zona Rotunda – Buruienești, comuna Doljești. Sentința de astăzi nu este definitivă.

Instanța a decis că fapta de acum este legată de cea pentru care Ursărescu a fost condamnat definitiv la un an închisoare cu suspendare în luna mai a acestui an. Tot prin sentința Tribunalului Bacău de astăzi a fost ridicat sechestru de pe terenul de 800 mp și casa cu etaj plus anexa cu etaj deținute în municipiul Roman. „Constată ca infracţiunea dedusă judecaţii în prezenta cauza este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul Ursărescu Dorinel a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executarii pedepsei prin Sentinţa penala nr. 427/26.05.2019 pronunţata de de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, (…) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv cea de 2 ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 4 luni închisoare reprezentând o treime din cuantumul pedepsei mai mici, în final inculpatul Ursărescu Dorinel având de executat pedeapsa rezultanta de 2 ani şi 4 luni închisoare. (…) stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani. (…) ridica masurile asiguratorii instituite prin ordonanţa procurorului din data de 17.10.2017 asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea inculpatului Ursărescu Dorinel: – suprafața de 800 mp teren situat în intravilanul localității Roman jud. Neamț (…); – imobilul constituit din casă P+E cu suprafața construită la sol de 233 mp, situat în intravilanul localității Roman jud. Neamț (…); – imobilul constituit din anexa P+1 cu suprafața construită la sol de 45 mp, situat în intravilanul localității Roman jud. Neamț str. Bogdan Dragoș”, se arată în soluția pe scurt a instanței. În acest dosar, fostul deputat Mihai Banu a fost condamnat la 3 ani închisoare cu executare, iar celălalt om de afaceri, Ion Rotaru, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare pe 3 ani.

Cauza a ajuns pe rolul instanței în luna decembrie 2017. DNA Bacău i-a trimis în judecată în stare de libertate pentru fapte de corupție. În actul de inculpare se arată că în perioada iulie 2010 – noiembrie 2011, inculpatul Banu Mihai, în calitate de deputat în Parlamentul României, a pretins și primit pentru partidul din care făcea parte, prin intermediul unei societăți comerciale, de la ceilalți doi inculpați, suma totală de 1.264.000 lei ( 824.000 lei de la Ursărescu Dorinel și 440.000 lei de la Rotaru Ion). „Banii au fost pretinși și primiți pentru ca inculpatul Banu Mihai să-și exercite influența asupra reprezentanților unei societăți comerciale, astfel încât aceasta să subcontracteze lucrările de îndiguire a râului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț, firmelor administrate de inculpații Ursărescu Dorinel și Rotaru Ion. De asemenea, inculpatul Banu Mihai a mai solicitat contractantului ca o parte din sumele datorate subcontractorilor să fie achitate prin bilete la ordin, a căror valoare a fost încasată, în cele din urmă, de către inculpatul Banu Mihai. Pentru a exista o justificare legală a circuitului banilor, la solicitarea inculpatului Banu Mihai, între cele două societăți subcontractoare și firma care i-a remis contravaloarea biletelor la ordin au fost încheiate mai multe contracte de prestări servicii fictive. În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Menționăm că Banu Mihai a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru aceeași infracțiune (comunicat nr. 1374/VIII/3 din 17 august 2015), fiind condamnat definitiv la executarea unei pedeapsa de 3 ani închisoare. De asemenea, Ursărescu Dorinel a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru infracțiuni asimilate corupție (comunicat nr. 1830/VIII/3) din 19 decembrie 2014, fiind condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.