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Foto-video. Doliu la Târgu Neamț: mamă, tată și fiu de 3 ani, uciși după impactul dintre un autoturism și un camion militar

editor
de editor

Drumul Național 13 a fost ieri, 14 august, scena unui teribil accident rutier, care s-a soldat cu decesul a trei persoane și rănirea altor patru. Informații neoficiale susțin că cele victime erau membrii unei familii din Târgu Neamț, rudele apropiate ale unui medic din oraș.

Foto-video. Doliu la Târgu Neamț: mamă, tată și fiu de 3 ani, uciși după impactul dintre un autoturism și un camion militar Foto-video. Doliu la Târgu Neamț: mamă, tată și fiu de 3 ani, uciși după impactul dintre un autoturism și un camion militarImpactul devastator în care au fost implicate un autocamion militar și trei autoturisme a secerat trei vieți din Târgu Neamț: micuțul de 3 ani, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 30 de ani”, se arată pe Facebook Asul din Mânecă.

Foto-video. Doliu la Târgu Neamț: mamă, tată și fiu de 3 ani, uciși după impactul dintre un autoturism și un camion militarNenorocirea s-a petrecut între localitățile localitățile Mihai Viteazu și Saschiz, județul Mureș. La locul impactului au fost mobilizate echipaje de pompieri de la descarcerare, cadre medicale de la Ambulanță și SMURD, fiind solicitat și un elicopter.

Foto-video. Doliu la Târgu Neamț: mamă, tată și fiu de 3 ani, uciși după impactul dintre un autoturism și un camion militarÎn urma accidentului au rezultat şapte victime: trei victime încadrate în cod verde, o victimă încadrată în cod roşu, care a fost încarcerată, şi trei victime încadrate în cod negru – doi adulţi şi un minor care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, au transmis pompierii mureșeni. Urmează ca polițiștii să stabilească împrejurările în care s-a petrecut tragedia.

Imagini imediat după accident puteti vedea mai jos. 

https://www.facebook.com/reel/1702582877634955

Dan Sofronia

FOTO ISU Mureș

VIDEO Asul din Mânecă

Autor:

editor
editor
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