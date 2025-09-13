Doi tineri, în vârstă de 21 și 26 de ani, din localitatea Vânători-Neamț, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, fiind bănuiți de comiterea unei tâlhării în Târgu Neamț.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 12 septembrie, în jurul orei 17:30, când doi tineri de 18 și 19 ani au alertat autoritățile, declarând că au fost amenințați cu acte de violență și deposedați de o sumă de bani, în timp ce se aflau într-un parc din oraș.

Potrivit IPJ Neamț, în urma cercetărilor, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au identificat și depistat suspecții, care au fost ulterior conduși la audieri. În baza probatoriului administrat, față de aceștia s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț.

Denisa POPA