Doi tineri reținuți după un scandal izbucnit la o discotecă din Neamț
Doi tineri, unul de 17 ani din Roman și celălalt de 19 ani din Bahna, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, fiind bănuiți că au agresat două persoane în fața unei discoteci din localitatea Tămășeni.

Doi tineri reținuți după un scandal izbucnit la o discotecă din NeamțPotrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în noaptea de 26 octombrie, în jurul orei 03:20, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați prin 112 despre un conflict între mai multe persoane. La fața locului, oamenii legii au stabilit că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, doi tineri de 19 și 22 de ani au fost agresați de persoane necunoscute la momentul respectiv.

Victimele au fost rănite și au necesitat transportarea la spital pentru îngrijiri medicale, însă nu au dorit să depună plângere penală. Cu toate acestea, polițiștii au continuat cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În urma activităților operative desfășurate, autorii faptei au fost identificați, iar pe data de 6 noiembrie polițiștii au dispus reținerea celor doi tineri. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
Protest anunțat de BNS – sindicaliștii solicită măsuri pentru protecția populației
Jaf la o bancă din Iași! Un angajat a furat peste 80.000 de lei și euro

