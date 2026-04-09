Doi tineri puși sub control judiciar după ce au furat laptopuri dintr-o sală de dans

Doi tineri sunt acuzați că au furat două laptopuri dintr-o sală de dans pentru copii din municipiul Roman, după ce ar fi forțat ușa de acces a clădirii. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, fapta a fost sesizată pe 16 martie, printr-un apel la 112 făcut de administratorul clubului, care a reclamat dispariția mai multor bunuri. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, în perioada 14-16 martie, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în incinta clubului și au sustras două laptopuri, prejudiciul fiind estimat la 3.000 de lei.

După mai multe activități investigative, polițiștii din Roman au reușit să identifice suspecții, o tânără de 18 ani și un tânăr de 19 ani. Cei doi au fost găsiți în județul Giurgiu, fiind aduși la Roman în baza unor mandate de aducere. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, iar laptopurile furate au fost recuperate de oamenii legii. Ulterior, pe 8 aprilie, față de cei doi a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. (Denisa POPA; FOTO GENERICĂ)