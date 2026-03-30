ACTUALITATEBACĂUINFRACȚIONAL

Doi tineri din Bacău, reținuți după ce au furat un autoturism folosind cheia de rezervă

de Popa Denisa

Doi tineri, de 21 și 22 de ani, au fost depistați și reținuți de polițiști după ce ar fi furat un autoturism lăsat nesupravegheat, folosind chiar cheia de rezervă găsită în interiorul acestuia.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, furtul ar fi avut loc în perioada 22 februarie – 3 martie, mașina fiind parcată în afara părții carosabile a DN 12A, în extravilanul localității Dofteana, pe sensul Onești-Comănești.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că, în noaptea de 1 martie, în jurul orei 23:00, cei doi tineri ar fi spart geamul autoturismului, după care ar fi găsit cheia de rezervă lăsată de proprietar sub scaun. Cu ajutorul acesteia, ar fi reușit să pornească mașina și să o sustragă, cu intenția de a și-o însuși pe nedrept.

„La data de 27 martie a.c., polițiștii Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au pus în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară emise de către Judecătoria Oneşti, la imobilele celor doi tineri din comuna Dofteana unde au descoperit documentele întocmite în fals pentru plăcuțele de înmatriculare false montate pe autoturism”, au declarat reprezentanții IPJ Bacău.

Mașina a fost găsită ulterior în extravilanul aceleiași comune. Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Cercetările continuă în acest caz.

 

Video: IPJ Bacău

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
