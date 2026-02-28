INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Doi șoferi au ajuns la spital după o șicanare în trafic la Viișoara

de Vlad Bălănescu

Doi șoferi au ajuns la spital după o șicanare în trafic la ViișoaraO șicanare în trafic s-a încheiat la spital pentru doi bărbați, după ce autoturismele pe care le conduceau s-au lovit în localitatea Viișoara. Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 27 februarie, în jurul orei 14:00. Din verificări reiese că doi bărbați, ambii în vârstă de 38 de ani și din Alexandru cel Bun, conduceau două autoturisme în aceeași direcție de mers. Pe fondul unei conduite agresive în trafic, aceștia s-ar fi șicanat reciproc, iar la un moment dat mașinile au intrat în coliziune laterală. Impactul s-a soldat cu rănirea celor doi șoferi, care au fost preluați și transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. (Denisa POPA, Foto: IPJ Neamț)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
VIDEO-FOTO. Accident grav la Popricani, județul Iași – 3 persoane rănite, 2 erau inconștiente
Articolul următor
Bacău. Incendiu puternic la un restaurant. Focul a cuprins acoperișul pe 500 de metri pătrați

Ultima ora

Stiri fierbinti

Suceava. Două femei, lovite de mașină pe bulevardul George Enescu

Două femei au fost rănite, sâmbătă, 28 februarie, într-un...
Stiri fierbinti

Video | Accident grav în Vânători-Neamț – autoturism implicat într-un impact cu o căruță

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază...
ACTUALITATE

AUR vrea să elimine impozitul pentru prima locuință

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlamentul...
SPORT

L2 FC Bacău face egal, Poli Iași și CSM Ceahlăul pierd

FC Bacău, Poli Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț...
SOCIAL

Bacău. Incendiu puternic la un restaurant. Focul a cuprins acoperișul pe 500 de metri pătrați

Actualizare: Conform informațiilor publicate de Mesagerul de Bacău, incendiul...

Categorii

Stiri fierbinti

Suceava. Două femei, lovite de mașină pe bulevardul George Enescu

Două femei au fost rănite, sâmbătă, 28 februarie, într-un...
Stiri fierbinti

Video | Accident grav în Vânători-Neamț – autoturism implicat într-un impact cu o căruță

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază...
ACTUALITATE

AUR vrea să elimine impozitul pentru prima locuință

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlamentul...
SPORT

L2 FC Bacău face egal, Poli Iași și CSM Ceahlăul pierd

FC Bacău, Poli Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț...
SOCIAL

Bacău. Incendiu puternic la un restaurant. Focul a cuprins acoperișul pe 500 de metri pătrați

Actualizare: Conform informațiilor publicate de Mesagerul de Bacău, incendiul...
Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Accident grav la Popricani, județul Iași – 3 persoane rănite, 2 erau inconștiente

Un accident grav s-a produs în această dimineață, în...
ACTUALITATE

Botoșani. Tragedie în Cernești, după ce un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu

O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu...
EVENIMENT

SUA și Israel au atacat Iranul. Bombardamente în Teheran: atacurile au început în jurul orei 10:00 (ora locală)

Bombardamentele din Teheran au început în jurul orei 10:00, ora...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale