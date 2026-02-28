Doi șoferi au ajuns la spital după o șicanare în trafic la Viișoara

O șicanare în trafic s-a încheiat la spital pentru doi bărbați, după ce autoturismele pe care le conduceau s-au lovit în localitatea Viișoara. Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 27 februarie, în jurul orei 14:00. Din verificări reiese că doi bărbați, ambii în vârstă de 38 de ani și din Alexandru cel Bun, conduceau două autoturisme în aceeași direcție de mers. Pe fondul unei conduite agresive în trafic, aceștia s-ar fi șicanat reciproc, iar la un moment dat mașinile au intrat în coliziune laterală. Impactul s-a soldat cu rănirea celor doi șoferi, care au fost preluați și transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. (Denisa POPA, Foto: IPJ Neamț)