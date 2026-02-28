O șicanare în trafic s-a încheiat la spital pentru doi bărbați, după ce autoturismele pe care le conduceau s-au lovit în localitatea Viișoara. Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 27 februarie, în jurul orei 14:00. Din verificări reiese că doi bărbați, ambii în vârstă de 38 de ani și din Alexandru cel Bun, conduceau două autoturisme în aceeași direcție de mers. Pe fondul unei conduite agresive în trafic, aceștia s-ar fi șicanat reciproc, iar la un moment dat mașinile au intrat în coliziune laterală. Impactul s-a soldat cu rănirea celor doi șoferi, care au fost preluați și transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. (Denisa POPA, Foto: IPJ Neamț)
Doi șoferi au ajuns la spital după o șicanare în trafic la Viișoara
O șicanare în trafic s-a încheiat la spital pentru doi bărbați, după ce autoturismele pe care le conduceau s-au lovit în localitatea Viișoara. Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 27 februarie, în jurul orei 14:00. Din verificări reiese că doi bărbați, ambii în vârstă de 38 de ani și din Alexandru cel Bun, conduceau două autoturisme în aceeași direcție de mers. Pe fondul unei conduite agresive în trafic, aceștia s-ar fi șicanat reciproc, iar la un moment dat mașinile au intrat în coliziune laterală. Impactul s-a soldat cu rănirea celor doi șoferi, care au fost preluați și transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.
Autor:
Categorii
- Acesti oameni care ne conduc
- ACTUALITATE
- ADMINISTRAȚIE
- Administrație Bacău
- Administrație Botoșani
- Administrație Iași
- Administrație Neamț
- Administrație Suceava
- Administrație Vaslui
- ADVERTORIAL
- AGRICULTURA
- Agricultură Bacău
- Agricultură Botoşani
- Agricultură Iaşi
- Agricultură Neamţ
- Agricultură Suceava
- Agricultură Vaslui
- Alegeri locale 2024
- Alegeri parlamentare 2016
- BACĂU
- BOTOȘANI
- COMUNICATE PRESĂ
- CULTURA
- Cultură Bacău
- Cultura Botoșani
- Cultura Iași
- Cultura Neamt
- Cultura Suceava
- Cultura Vaslui
- Economic Bacău
- Economic Botoșani
- Economic Iași
- Economic Neamț
- Economic Suceava
- Economic Vaslui
- ECONOMIE
- EDITORIAL
- EDUCATIE
- Educaţie Bacău
- Educaţie Botoşani
- Educaţie Iaşi
- Educaţie Neamţ
- Educaţie Suceava
- Educaţie Vaslui
- EVENIMENT
- FAPT DIVERS
- Featured
- Felicitari
- IAȘI
- INFRACȚIONAL
- Infracțional Bacău
- Infracțional Botoșani
- Infracțional Iași
- Infracțional Neamț
- Infracţional Suceava
- Infracțional Vaslui
- Interviu
- JUSTIŢIE
- Justiţie Bacău
- Justiţie Botoşani
- Justiţie Iaşi
- Justiţie Neamţ
- Justiţie Suceava
- Justiţie Vaslui
- NEAMȚ
- OPINII
- Pensiuni in Neamț
- POLITICA
- Politica Bacau
- Politică Botoșani
- Politica Iași
- Politica Neamț
- Politica Suceava
- Politica Vaslui
- RELIGIE
- Religie Bacău
- Religie Botoşani
- Religie Iaşi
- Religie Neamţ
- Religie Suceava
- Religie Vaslui
- SANATATE
- Sănătate Bacău
- Sănătate Botoşani
- Sănătate Iaşi
- Sănătate Neamţ
- Sănătate Suceava
- Sănătate Vaslui
- SOCIAL
- Social Bacau
- Social Botoșani
- Social Iași
- Social Neamț
- Social Suceava
- Social Vaslui
- SPORT
- Sport Bacău
- Sport Botoșani
- Sport Iași
- Sport Neamț