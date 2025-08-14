O explozie provocată de o butelie a dus la rănirea a patru persoane, două dintre ele suferind arsuri grave. Incidentul s-a produs miercuri, 13 august, în comuna Letea Veche din Bacău.

Inițial, persoanele rănite au fost transportate că unități specializate pe tratamentul persoanelor cu arsuri. Se pare însă că pacienții care au suferit arsuri grave vor fi transportate peste hotare.

Doi dintre pacienții răniți în explozie, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați mâine, 15 august, în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Autoritățile precizează că pacienții sunt în stare gravă, însă stabilă, fapt care le permite transportul pe cale aeriană.

Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății au transmis rapoartele medicale către clinici de specialitate din Belgia, Germania și Austria, în vederea preluării pacienților. În paralel, Ministerul Sănătății a contactat și o clinică din Italia pentru a evalua posibilitatea tratării acestora.

Autoritățile române mențin legătura permanentă cu echipele medicale din țară și cu partenerii internaționali, cu scopul de a asigura răniților cele mai bune condiții de îngrijire și tratament.

Denisa POPA