Doi pumni dați unui polițist: 2 ani de închisoare cu suspendare și 2.000 lei despăgubiri

Un bărbat de 23 de ani, din localitatea Luminiș, comuna Piatra Șoimului, a fost găsit vinovat de agresarea unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Magistrații Judecătoriei Piatra Neamț au dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de 3 ani.

Omul legii s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 10.000 de lei, însă instanța l-a obligat pe acuzat la plata unor daune morale în valoare de 2.000 de lei, la care se adaugă 2.300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Fapta a avut loc pe 7 aprilie 2024, la scurt timp după miezul nopții. Un echipaj de poliție care patrula în zonă a trecut pe lângă un local unde era în desfășurare un conflict între mai multe persoane. Polițiștii au intervenit pentru aplanarea altercației, moment în care acuzatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, l-a lovit pe unul dintre agenți cu pumnul în zona feței.

Polițiștii au încercat să-l imobilizeze, însă agresorul a reușit să-l lovească pe același polițist încă o dată, tot în zona feței. Victima a fost supusă unei expertize medico-legale, care a stabilit că a suferit leziuni ce au necesitat 1–2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În fața judecătorilor, acuzatul nu a recunoscut faptele, astfel că nu s-a aplicat procedura simplificată, care i-ar fi redus pedeapsa cu o treime.

La un moment dat, în timpul procesului, tânărul a solicitat schimbarea încadrării juridice din ultraj în loviri și alte violențe, însă cererea a fost respinsă. Instanța a reținut că acesta a știut că persoana vătămată este polițist, întrucât purta uniformă și coborâse din autospeciala de poliție care avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase.