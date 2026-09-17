Doi pompieri nemțeni, două decenii de intervenții și aceeași alegere: să fie acolo pentru oameni

Gabriel Gavrilescu, de la Detașamentul de Pompieri Târgu-Neamț, și Marius-Claudiu Catană, comandant de echipaj la Detașamentul Piatra-Neamț, au în spate ani de intervenții, situații-limită și o meserie care cere pregătire permanentă. Poveștile lor, prezentate de ISU Neamț, vorbesc despre responsabilitate, echipă și despre rolul pompierului în momentele dificile din viața oamenilor.

Pentru pompieri, fiecare alarmă înseamnă o nouă situație care trebuie gestionată rapid, cu luciditate și cu resursele pregătite din timp. Incendii, accidente, inundații, urgențe medicale sau acțiuni de prevenire – toate fac parte din rutina unor oameni care știu că, dincolo de intervenția propriu-zisă, miza este aproape întotdeauna siguranța unei persoane, a unei familii sau a unei comunități.

Doi dintre pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, plutonierul adjutant Gabriel Gavrilescu și plutonierul adjutant Marius-Claudiu Catană, au ales această meserie în urmă cu aproape două decenii. Au parcurs drumuri profesionale diferite, dar au aceeași convingere: intervenția nu se măsoară doar în dificultatea misiunii, ci mai ales în nevoia oamenilor de a primi ajutor.

Gabriel Gavrilescu: „Pentru noi, fiecare intervenție înseamnă oameni care au nevoie de ajutor”

Gabriel Gavrilescu este pompier la Detașamentul Târgu-Neamț din anul 2006. Este comandant de echipaj, conducător autospeciale și paramedic, participând la misiuni de stingere a incendiilor, inundații, acordare a primului ajutor și prevenire.

Contactul său cu această meserie a început în 2003, când a fost înrolat ca militar la Detașamentul de Pompieri Târgu-Neamț. Ulterior, a ales să continue pe acest drum, iar anii de activitate i-au confirmat că a făcut alegerea potrivită.

„Nu este o meserie ușoară. Ba, din contră. Te solicită din plin și te pune la încercare în cele mai neașteptate moduri. Dar satisfacția că poți fi de folos oamenilor în cele mai grele momente ale vieții lor acoperă în întregime zgomotul adrenalinei din sânge atunci când auzi alarma”, spune pompierul.

Pentru el și colegii săi, fiecare solicitare trebuie tratată cu aceeași seriozitate, indiferent dacă este vorba despre un incendiu, o urgență medicală sau o altă situație în care oamenii au nevoie de sprijin.

„Noi nu cântărim dificultatea solicitărilor pe care le primim. Pentru noi, fiecare intervenție înseamnă oameni care au nevoie de ajutor”, afirmă Gabriel Gavrilescu.

Marius Catană: de la copilul salvat de pompieri, la salvator

Marius-Claudiu Catană este pompier din 2007. Și-a început cariera la ISU Vaslui, iar din 2021 face parte din echipa ISU Neamț, unde este comandant de echipaj la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț. Din 2010 este și paramedic.

În aproape două decenii de activitate, a participat la aproximativ 5.000 de intervenții. A acordat ajutor victimelor accidentelor, pacienților aflați în stop cardio-respirator sau persoanelor cu urgențe medicale grave. Unele misiuni au avut final fericit, altele au rămas cu încărcătura firească a unor situații în care, în pofida eforturilor, salvatorii nu au mai putut schimba deznodământul.

Își amintește, între altele, intervenția din 13 septembrie 2023, când un copil de un an și jumătate se înecase cu o bucată de măr și nu mai putea respira. Echipajul a ajuns rapid, iar după manevrele de dezobstrucție, copilul a început din nou să respire.

Pentru Marius Catană, pregătirea este esențială, inclusiv din perspectiva condiției fizice. În 2023, a fost rănit într-o misiune de stingere a unui incendiu la o hală din Costișa, după ce a căzut de la aproximativ șase-șapte metri și a suferit o fractură la un picior. Au urmat intervenții chirurgicale, recuperare și mai bine de un an departe de activitatea operativă.

Absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, el a lucrat în această perioadă în cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, ocupându-se de pregătirea fizică a colegilor.

O altă misiune care i-a rămas în minte a fost cea de la Ruseni, înainte de Crăciun, când a coordonat intervenția la un incendiu izbucnit într-o locuință. Casa a fost salvată în mare parte, iar proprietarii au scăpat fără a fi răniți. Pentru pompier, momentul a avut o semnificație specială: în copilărie, casa familiei sale fusese afectată de un incendiu, iar pompierii ajunseseră atunci la timp pentru a-i ajuta familia.

Meseria care continuă și după intervenție

Pentru cei doi pompieri, misiunea nu se rezumă la momentul în care autospeciala pleacă spre o urgență. Înseamnă pregătire, responsabilitate, disciplină, lucru în echipă și, uneori, transmiterea mai departe a unor informații care pot salva vieți.

Marius Catană participă la activități de instruire pentru acordarea primului ajutor și consideră că fiecare persoană care învață să reacționeze corect într-o situație de urgență poate deveni, la rândul ei, un sprijin real pentru ceilalți.

„Dacă măcar unul dintre cei pe care îi învăț va pune în practică ceea ce a învățat și va avea șansa să salveze o viață, consider că mi-am îndeplinit misiunea”, spune acesta.

Gabriel Gavrilescu rezumă aceeași idee într-un mesaj simplu: oamenii trebuie să profite de timpul petrecut alături de familie și să nu rateze ocaziile de a face bine.