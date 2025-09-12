Doi nemțeni sunt suspecți într-un jaf important care a avut loc în municipiul Bacău. Furtul ar fi avut loc pe 23 iulie, atunci când un bărbat în vârstă de 66 de ani, din municipiul Bacău, a descoperit că persoane necunoscute pătrunseseră în locuința sa și i-ar fi luat o sumă de bani. Acesta a sesizat imediat Secția 1 Poliție Bacău.

La o lună de la data sesizării, în urma unor percheziții desfășurate în județul Neamț, a fost reținut un tânăr de 20 ani, bănuit de comiterea faptei. Ulterior el a fost pus în arest preventiv. „În urma percheziției, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri, telefoane mobile și sume de bani”, precizează comunicatul IPJ Bacău.

„Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău care, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, în urma activităților investigativ-operative desfășurate, au identificat un tânăr de 20 de ani, din județul Neamț, bănuit de comiterea faptei. La data de 22 august a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Neamț, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la un imobil, din județul Neamț, unde locuia cel în cauză”, se menționează în același comunicat.

Dar ultimele informații despre acest jaf au venit joi, 11 septembrie. Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din județul Neamț, a fost reținut de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău. El este bănuit că l-ar fi instigat pe un tânăr în vârstă de 20 de ani să comită un furtul.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul i-ar fi oferit tânărului informații despre păgubit și locuința acestuia, pentru a facilita spargerea. În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să recupereze aproximativ 50.000 de lire din suma sustrasă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Arestul IPJ Bacău, fiind cercetat pentru instigare la furt calificat.

Ulterior, a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal, fiind vizată infracțiunea de furt calificat.

Denisa POPA

Foto: IPJ Bacău