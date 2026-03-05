INFRACȚIONALACTUALITATEEVENIMENT

Doi membri ai aceleiași familii, reținuți de DIICOT Iași pentru trafic de persoane și exploatare prin muncă

editor
de editor

La data de 4 martie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a doi inculpați, membri ai aceleiași familii, cu vârste de 31 și 54 de ani, cercetați pentru trafic de persoane, trafic de minori și supunerea la muncă forțată sau obligatorie.

Potrivit actelor de urmărire penală, în primăvara anului 2023, inculpatul de 54 de ani ar fi recrutat o persoană,prin inducere în eroare privind remunerația și condițiile de lucru și profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia. Victima ar fi fost adăpostită la o fermă de animale de la periferia municipiului Iași, unde ar fi fost exploatată prin muncă forțată, prin constrângere și împotriva voinței sale.

Doi membri ai aceleiași familii, reținuți de DIICOT Iași pentru trafic de persoane și exploatare prin muncăAnchetatorii arată că, în ianuarie 2026, inculpatul de 31 de ani ar fi recrutat, în condiții similare, o victimă minoră în vârstă de 15 ani, adăpostită la aceeași fermă, în scopul exploatării prin muncă.

Conform DIICOT, victima majoră ar fi fost obligată să muncească șapte zile pe săptămână, de la 07:00 până noaptea târziu, îngrijind singură un număr considerabil de animale (cai, vaci, porci, oi), fără remunerație. Aceasta ar fi fost menținută într-o stare de dependență și „cvasi-captivitate”, fiind privată inclusiv de igienă elementară și încălzire.

În cazul minorului, cercetările indică faptul că acesta ar fi prestat activități peste posibilitățile vârstei, având obligația de a curăța grajdurile și de a hrăni animalele (aproximativ 30 de vaci și 50 de oi) la un saivan aflat la circa 20 de minute de mers pe jos, cu program zilnic între 07:00 și 19:00.

Doi membri ai aceleiași familii, reținuți de DIICOT Iași pentru trafic de persoane și exploatare prin muncăÎn urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate mai multe mijloace de probă. Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, acțiunea beneficiind de sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale și al polițiștilor IPJ Iași.

Autor:

editor
editor
