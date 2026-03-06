Doi elevi din Târgu Neamț arestați după o anchetă DIICOT de trafic de droguri și persoane

După cele 10 percheziții domiciliare efectuate de procurorii DIICOT în zona Târgu Neamț pe 4 martie ( (amănunte aici), cinci persoane cu vârsta cuprinsă între 19 și 38 de ani au fost arestate preventiv. „Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2024 – 2026, femeia cercetată, împreună cu un bărbat, de 38 de ani, ar fi recrutat în scopul exploatării sexuale, transportat și adăpostit în diferite imobile mai multe victime, minore și majore.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, femeia, sub pretextul unei relații de prietenie, le-ar fi oferit produse cosmetice, ieșiri la diferite restaurante, cadouri (telefoane mobile sau alte obiecte de valoare), iar ulterior, pentru a le da sentimentul că ar face parte din familie, le-ar fi implicat în diverse treburi casnice („curățenie”, „mâncare”)”, anunță IPJ Neamț.

Când victimele au devenit apropiate de acuzată, aceasta le-ar fi determinat să presteze, în folosul ei, servicii sexuale contra cost. Dintre cele 17 tinere identificate de anchetatori sunt și minore, iar marea majoritate sunt din familii dezorganizate și cu un grad de vulnerabilitate extrem de ridicat, o parte dintre acestea fiind instituționalizate în centrele situate în orașul Târgu Neamț. „De asemenea, cele două persoane ar fi oferit victimelor droguri de mare risc din categoria cristalelor și cocaină, acesta fiind un alt mod de a le determina să practice servicii sexuale contra cost pentru ei. Sumele provenite din activitatea infracțională ar fi fost însușite de către cele două persoane cercetate”, mai arată sursa citată.

Acuzata ar fi beneficiat de sprijinul unui alt bărbat, de 32 de ani, care ar fi transportat mai multe victime minore, în locațiile de întâlnire cu diverși clienți. În perioada 2025 – 2026, acesta ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit, vândut direct sau prin intermediul unui alt bărbat, de 19 ani, diferite cantități de 2 MMC, cocaină și 4BMC, cu sume între 500 și 750 de lei la o tranzacție. „Investigațiile au reliefat, că un alt bărbat, tot de 19 ani, ar fi fost o sursă de aprovizionare cu substanțe interzise pentru persoanele în cauză. În urma a 10 percheziții efectuate, la data de 4 martie 2026, în orașul Târgu Neamț și comuna Timișești, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de canabis, cocaină, produs psihoactiv 9 OH HHC, grindere, sume de bani, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă”, conform aceluiași comunicat.

În același dosar au fost privați de libertate doi elevi de liceu, ambii majori, în an terminal, unul la Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț, iar celălalt la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din oraș. „La acest moment nu știu nimic oficial și nu am fost anunțați nici de poliție, nici de altcineva, știu doar ce am văzut în publicația dumneavoastră și de la copii. Cert este că nu a venit la școală astăzi, iar familia nu a putut fi contactată. Pe noi ne-a luat pe nepregătite cu atât mai mult cu cât nu este vorba de un elev care să lase această impresie. Nu a făcut probleme în clasă niciodată, nu au fost nici un fel de suspiciuni de acest fel, iar băiatul are un comportament în limite normale. Este din categoria celor care stau în banca lor și-și văd de treabă. Nici un fel de probleme. Nu știu cum trebuie procedat pentru că nu ne-am confruntat cu astfel de probleme, dar pentru că nu este la școală, presupun că se pune absent, chiar dacă nu a putut veni din motive obiective. Este vorba de un elev major pentru că a împlinit 18 ani”, a declarat Karina Cojocariu, directorul Liceului „Vasile Conta” Târgu Neamț. Conform directorului Colegiului Tehnic „Iona Creangă” unul din arestați este elevul unității de învățământ. „Astăzi am fost anunțați de către familia elevului de clasa a XII-a despre situația în care se află. Mama sa a venit la școală pentru că avea nevoie de o adeverință și o caracterizare și dânsa ne-a informat. La școală nu a făcut probleme dar are un număr însemnat de absențe astfel că a fost anunțată familia și am cerut informații și de la Primăria Urecheni, căci de acolo este, care este situația familiei care ar putea determina acest lucru, dacă cumva muncește și de asta să absenteze, dar nu este cazul”, a declarat Mariana Munteanu, directorul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț.

Se pare că una dintre percheziții ar fi avut loc la liderul rromilor de la Târgu Neamț, Paraipan, fost Dumitru Lăcătușu (amănunte aici). Din primele informații acesta nu ar fi fost găsit la domiciliu, fiind căutat de forțele de ordine.

