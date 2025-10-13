Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi minori, de 13 și 14 ani, au intrat în atenția polițiștilor după ce au furat bani din cutia milei unui locaș de cult. Furtul a fost sesizat pe 11 octombrie, dată la care au fost anunțați anchetatorii. „La data de 11 octombrie a.c., ora 12:40, Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată despre faptul că, persoane necunoscute au sustras din cutia milei dintr-o biserică din Târgu-Neamț, suma de aproximativ 4.000 de lei”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările la fața locului au condus rapid la identificarea făptașilor, doi copii, de 13 și 14 ani, din Târgu Neamț. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Chiar dacă se dovedește faptul că minorii au fost autorii furtului, cel mai probabil împotriva unuia dintre ei nu va fi luată nici o măsură. Asta deoarece conform normelor legale în vigoare minorii nu răspund penal până la vârsta de 14 ani, iar peste această vârstă trebuie dovedit faptul că au avut discernământ, adică au avut reprezentarea faptei care li se impută.

(G. S.)