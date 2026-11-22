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Doi bărbați, de 36 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii nemțeni, în urma a două incidente de violență domestică petrecute pe data de 21 noiembrie, în Zănești și Piatra Neamț.

Primul caz a fost sesizat la ora 13:00, când o femeie de 34 de ani a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată de soțul său. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Săvinești au stabilit că, în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, bărbatul de 36 de ani ar fi agresat-o pe femeie, provocându-i leziuni care au necesitat intervenția unui echipaj medical.

Potrivit IPJ Neamț: „S-a procedat la completarea formularului de evaluare a riscului reieșind risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu și de asemenea purtarea unui dispozitiv de monitorizare electronică de către agresor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, fiind luată măsura reținerii pentru o perioada de 24 ore”.

Al doilea incident a avut loc în Piatra Neamț. La ora 14:12, o femeie de 30 de ani a sesizat poliția după ce un bărbat de 46 de ani s-ar fi prezentat la ușa locuinței sale, încălcând astfel ordinul de protecție emis de Judecătoria Piatra Neamț în februarie 2026.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe bărbat ascuns într-un dulap amplasat pe holul blocului, la aproximativ doi metri de ușa de acces în locuința femeii.

„S-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de încălcarea măsurii dispuse prin ordinul de protecţie, faptă prev. şi ped. de art .47, alin.1, din Lg.217/2003, față de bărbat fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Denisa POPA