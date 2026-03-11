Neamț. Doi bărbați arestați pentru trafic de droguri: flagrant cu 50 de grame de cocaină pentru 2.750 de euro

Doi bărbați cu vârste de 19, respectiv 44 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Neamț, într-un dosar penal cu acuze de trafic de droguri de mare risc. „Măsura a fost luată, după ce, în seara de 10.03.2026, inculpații au fost prinși în flagrant, în apropierea localității Miclăușeni, județul Iași, în timp ce vindeau cantitatea de 50 grame cocaină, cu suma de 2.750 euro”, anunță DIICOT.

Pe 11 martie cei doi au fost prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. „Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO: diicot.ro