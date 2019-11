Dr. Codruț Munteanu și-a dat demisia din PSD și, implicit, din funcția de vicepreședinte al organizației Piatra Neamț. „Am socotit că este înțelept să rămân chirurg, medic, manager de spital. M-am ferit toată viață mea să intru în politică, pentru a fi echidistant, iar acum am făcut-o spre binele spitalului și al pacientului. Dar, amploarea pe care a luat-o vizita mea la sediul PNL, făcută pentru a găsi sprijinul de care are nevoie spitalul, fiindcă urmau vizite și la celelalte partide, unde am vorbit doar de neînțelegerile cu oameni din al doilea eșalon al Consiliului Județean Neamț, s-a interpretat și a degenerat prin acele ieșiri politice publice. Dacă am făcut o greșeală, ca om, mi-o asum. Dacă am făcut o greșeală ca manager, iarăși îmi asum. De asta, acum, vin și spun: n-am nevoie de înregimentare politică și de funcție în partid, vreau să rămân un tehnocrat”, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Decizia de astăzi, 6 noiembrie, vine în urma scandalului iscat de vizita pe care a făcut-o PNL-ului a doua zi după ce, joi, 31 octombrie, a fost ales vicepreședinte la PSD Piatra Neamț. (C.I.)