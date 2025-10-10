Doctorul Alexandru Patrașcu este noul manager al SJU Piatra Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a numit noul manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Numirea în funcție a medicului Alexandru Patrașcu a fost semnată pe 10 octombrie și intră în vigoare de luni, 13 octombrie. „Sunt convins că noua echipă de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va reuși să rezolve întârzierile acolo unde ele există, să readucă încrederea oamenilor în serviciile oferite de spitalul județean și am convingerea că, împreună cu Consiliul de Administrație, va reuși să schimbe imaginea celei mai mari unități medicale din județ. Am toată încrederea că acest lucru se va întâmpla repede, iar Consiliul Județean Neamț va fi alături de echipa de conducere pentru rezolvarea problemelor spitalului”, a declarat Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț.

Fostul manager, medicul Cristina Atănăsoaie-Iacob, și-a dat demisia pe 9 octombrie, invocând motive personale. De fapt actul de voință unilateral a plecat de la tensiunile iscate din cauza nefinalizării secției ATI, cu toate că CJ Neamț alocase banii necesari, aproximativ un milion de lei. Medicul Atănăsoaie-Iacob rămâne în continuare pe secția Medicină internă (amănunte aici ).

(G. S.)