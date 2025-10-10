ACTUALITATEADMINISTRAȚIENEAMȚ

Doctorul Alexandru Patrașcu este noul manager al SJU Piatra Neamț

de Vlad Bălănescu

Doctorul Alexandru Patrașcu este noul manager al SJU Piatra NeamțPreședintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a numit noul manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Numirea în funcție a medicului Alexandru Patrașcu a fost semnată pe 10 octombrie și intră în vigoare de luni, 13 octombrie. „Sunt convins că noua echipă de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va reuși să rezolve întârzierile acolo unde ele există, să readucă încrederea oamenilor în serviciile oferite de spitalul județean și am convingerea că, împreună cu Consiliul de Administrație, va reuși să schimbe imaginea celei mai mari unități medicale din județ. Am toată încrederea că acest lucru se va întâmpla repede, iar Consiliul Județean Neamț va fi alături de echipa de conducere pentru rezolvarea problemelor spitalului”, a declarat Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț.

Fostul manager, medicul Cristina Atănăsoaie-Iacob, și-a dat demisia pe 9 octombrie, invocând motive personale. De fapt actul de voință unilateral a plecat de la tensiunile iscate din cauza  nefinalizării secției ATI, cu toate că CJ Neamț alocase banii necesari, aproximativ un milion de lei. Medicul Atănăsoaie-Iacob rămâne în continuare pe secția Medicină internă (amănunte aici ).

(G. S.)

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Ultima ora

ECONOMIE

Zeci de angajatori și sute de locuri de muncă la bursa pentru absolvenți din Neamț

Ediția din acest an a Bursei locurilor de muncă...
ACTUALITATE

Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași

Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași
ACTUALITATE

VIDEO. Se toarnă placa de beton pe podul de la Pângărați

Vineri, 9 octombrie, Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP)...
POLITICA

Comunicat de presă. Senatorul Paul Gheorghe: „Apa potabilă la un preț corect în țara noastră”

Luni, 13 octombrie 2025, va intra pe ordinea de...
SOCIAL

Meci demonstrativ de fotbal la Piatra Neamț: Ceahlăul Oldboys vs. Romania Legends, pentru ajutorarea comunităților afectate de inundații

Sâmbătă, 11 octombrie, stadionul Ceahlău din Piatra-Neamț va găzdui...

