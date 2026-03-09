SANATATEACTUALITATEStiri fierbinti

Doar două spitale din regiunea Nord-Est primesc finanțare după scoaterea din PNRR: Bacău și Vaslui sunt pe listă, Neamțul rămâne pe dinafară

admin
de admin

Doar două spitale din regiunea Nord-Est primesc finanțare după scoaterea din PNRR: Bacău și Vaslui sunt pe listă, Neamțul rămâne pe dinafarăDouă spitale din regiunea Nord-Est, cele din Bacău și Vaslui, se află pe lista celor nouă unități medicale care vor primi finanțare după transferul unor investiții din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027. În schimb, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț nu figurează printre proiectele salvate prin această realocare, deși și el a fost scos anterior din PNRR.

Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a precizat că România va putea finaliza nouă spitale noi, cu o finanțare de 522 de milioane de euro.

Pe lista unităților medicale incluse se regăsesc: Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, precum și spitale din Oradea, Alba Iulia, Timișoara, Argeș, Giurgiu, Pitești și București.

Pentru regiunea Nord-Est, vestea are o dublă semnificație: pe de o parte, Bacăul și Vasluiul primesc o șansă de continuare a investițiilor, pe de altă parte, Neamțul rămâne fără o soluție anunțată oficial pentru proiectul spitalului județean.

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, spitalele au fost selectate de autoritățile române în funcție de stadiul implementării, iar perioada de eligibilitate pentru Programul Sănătate a fost extinsă până la 31 decembrie 2030.

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Tabăra de fotografie „Generația Verde” – Cum poate o tabără de fotografie să combată analfabetismul științific din mediul rural

Ultima ora

ACTUALITATE

Tabăra de fotografie „Generația Verde” – Cum poate o tabără de fotografie să combată analfabetismul științific din mediul rural

România ocupă primele locuri în Europa la capitolul analfabetism...
ACTUALITATE

Cum interpretezi corect tabelul de plăți al unui slot online

Cu cât ești mai informat, cu atât șansele să...
ACTUALITATE

Botoșani. Accident cu patru răniți, o persoană a rămas încarcerată

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 43 și 75...
Infracțional Neamț

Neamț. Accident la Solca – o minoră de 15 ani a ajuns la spital

O adolescentă în vârstă de 15 ani, din localitatea...
INFRACȚIONAL

Rezultatele acțiunii în sistem RELEU pe DN 15

În urma raziei care a avut loc pe 8...

Categorii

ACTUALITATE

Tabăra de fotografie „Generația Verde” – Cum poate o tabără de fotografie să combată analfabetismul științific din mediul rural

România ocupă primele locuri în Europa la capitolul analfabetism...
ACTUALITATE

Cum interpretezi corect tabelul de plăți al unui slot online

Cu cât ești mai informat, cu atât șansele să...
ACTUALITATE

Botoșani. Accident cu patru răniți, o persoană a rămas încarcerată

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 43 și 75...
Infracțional Neamț

Neamț. Accident la Solca – o minoră de 15 ani a ajuns la spital

O adolescentă în vârstă de 15 ani, din localitatea...
INFRACȚIONAL

Rezultatele acțiunii în sistem RELEU pe DN 15

În urma raziei care a avut loc pe 8...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. Botoșani. Alertă la Dorohoi pentru un colet suspect la bancă

Actualizare: Misiunea pirotehniștilor s-a încheiat, iar în bagajul considerat...
ACTUALITATE

Tradiții și obiceiuri de Măcinici

Pe 9 martie, calendarul creștin-ortodox consemnează praznicul Sfinților 40...
SOCIAL

Botoșani. Un autoturism a ars ca o torță de la un scurtcircuit

Un autoturism care se deplasa pe strada Tulbureni din...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale