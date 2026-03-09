Doar două spitale din regiunea Nord-Est primesc finanțare după scoaterea din PNRR: Bacău și Vaslui sunt pe listă, Neamțul rămâne pe dinafară

Două spitale din regiunea Nord-Est, cele din Bacău și Vaslui, se află pe lista celor nouă unități medicale care vor primi finanțare după transferul unor investiții din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027. În schimb, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț nu figurează printre proiectele salvate prin această realocare, deși și el a fost scos anterior din PNRR.

Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a precizat că România va putea finaliza nouă spitale noi, cu o finanțare de 522 de milioane de euro.

Pe lista unităților medicale incluse se regăsesc: Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, precum și spitale din Oradea, Alba Iulia, Timișoara, Argeș, Giurgiu, Pitești și București.

Pentru regiunea Nord-Est, vestea are o dublă semnificație: pe de o parte, Bacăul și Vasluiul primesc o șansă de continuare a investițiilor, pe de altă parte, Neamțul rămâne fără o soluție anunțată oficial pentru proiectul spitalului județean.

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, spitalele au fost selectate de autoritățile române în funcție de stadiul implementării, iar perioada de eligibilitate pentru Programul Sănătate a fost extinsă până la 31 decembrie 2030.