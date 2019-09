Elevii de clasa a VII-a au început și acest an școlar fără manuale. Pe bănci au găsit, în prima zi, doar 4 cărți: latină, engleză, fizică și muzică. Directorii de școli dădeau dispoziții, chiar înainte de începerea festivităților de deschidere a noului an școlar, pentru trimiterea comenzilor de manuale lipsă. Termenul limită este 12 septembrie: „Nu avem toate manualele la clasa a VII-a, nici la clasa a VI-a nu sunt manualele de limbi străine și cel de educație muzicală. Facem comenzi, zilele acestea, dar nu știm când vor veni, situația este generală, după cum se știe”, ne-a declarat prof. Dumitru Letos, directorul Școlii Gimnaziale „Elena Cuza” Piatra Neamț. Elevii nu pot răsfoi nici edițiile mai vechi de matematică, română, biologie, geografie, educație socială, educație tehnologică, informatică și TIC, consiliere și dezvoltare personală, educație plastică și religie. Aceasta deoarece curriculum școlar pentru gimnaziu a fost schimbat acum trei ani. Și fiindcă istoria se repetă atunci când nimeni nu învață din greșeli, nici anul acesta Ministerul Educației Naționale nu s-a preocupat din timp să facă licitațiile pentru editarea manualelor. Cu toate că problema putea fi rezolvată din anul 2017, când a apărut noul curriculum. Nici soluția de anul trecut nu a fost mai fericită, după ce MEN a încheiat contract cu propria editură și, în cele din urmă, manualele apărute în pripă au fost pline de greșeli, de a trebuit corectarea și retipărirea lor. Așa că elevii au avut toate manualele aproape de vacanța de iarnă.

Așa că și anul acesta cărțile ajung la elevi după începerea cursurilor. În data de 21 august, Centrul Național de Evaluare și Examinare din cadrul MEN a făcut raportul intermediar al procedurii de atribuire prin licitație a achiziției de manuale. Urma perioada de 10 zile pentru contestații și abia apoi tipărirea. Până atunci, ministerul Educației anunță că „manualele reprezintă o resursă și nu o normă didactică” și că manualele digitale aprobate sunt disponibile pe site. (C.I.)