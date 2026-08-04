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DNA l-a trimis în judecată pe fostul primar al comunei Zănești

de Sofronia Gabi

Ioan Filip, fostul primar al comunei Zănești, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul în care a fost cercetat pentru acuze de abuz în serviciu și luare de mită. Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Neamț la aproape 8 luni de demararea cercetărilor, reținerea și arestarea lui Ioan Filip (amănunte aici ). În cauză sunt șapte acuzați, din care patru persoane fizice, inclusiv fostul primar Ioan Filip, precum și trei agenți economici.

DNA l-a trimis în judecată pe fostul primar al comunei ZăneștiȘi Primăria Zănești are calitate procesuală și este parte civilă în procesul penal. Deocamdată în acest proces nu a fost stabilit termenul primei înfățișări nici în dosarul inițial nici în cel referitor la procedura de cameră preliminară etapă în care se verifică legalitatea sesizării instanței precum și a administrării probelor. Direcția Națională Anticorupție, structura care a efectuat urmărirea penală, nu a emis nici un comunicat în care să anunțe trimiterea în judecată și calitatea celorlalți acuzați, persoane fizice și juridice.

Acest dosar instrumentat de DNA este cel care i-a adus lui Ioan Filip pierderea funcției. După reținerea și arestarea preventivă din noiembrie anul trecut, Prefectura Neamț a emis ordinul de suspendare din funcție a primarului (amănunte aici ). După trei luni de detenție primarul în exercițiu a fost eliberat de după gratii, fiind aplicată cea mai blândă măsură preventivă, controlul judiciar. Prin acesta i-au fost aplicate mai multe interdicții, inclusiv cea de a presta activitatea în care se presupunea că au fost comise faptele de corupție, cea de primar (amănunte aici ).

Așa s-a ajuns în situația ca Ioan Filip să nu poată fi primar timp de 6 luni într-un an calendaristic ceea ce a dus la pierderea mandatului (amănunte aici). Din noiembrie anul trecut atribuțiile de primar la Zănești au fost preluate de viceprimarul Gheorghe Astancăi.

FOTO portal.just.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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